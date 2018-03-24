熱門股—離岸風電遴選題材發酵 上緯投控不畏大盤走弱逆勢揚

上緯近期在旗下風電計畫環評陸續通過後，積極啟動相關佈局，並簽訂 MOU，加上離岸風電遴選將於 4 月登場，受惠風力發電題材，上緯投控 (3708-TW) 近期股價走勢強勁，上周拉出 3 根長紅日 K 棒，周五 (23 日) 更不畏大盤重挫，盤中逆勢翻揚，終場以 89.4 元作收，站回所有短天期均線之上，周漲幅達 7.84%。

上緯投控前身為上緯企業，上緯企業以製造特用化學及綠能樹脂材料起家，之後投入耐蝕樹脂與複合材料領域，2016 年時，上緯企業改組為上緯投控，旗下擁有新材料、新能源開發及電業 3 種事業體，為全球第二大及亞洲第一大乙烯基酯樹脂供應商。目前兩大主力產品為風電葉片材料與環保耐蝕材料，營收占比分別為 46% 與 44%。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，預計於 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。

上緯投控去年全年營收年增 1 倍、達 49.05 億元，稅後純益 2.91 元，較 2016 年大增 3 倍之多，每股稅後純益 2.46 元，上緯董事會並通過擬配發每股現金股利 2 元。