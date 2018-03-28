【豐銀投顧】善用期貨桿槓 損失很快賺回

◆盤勢分析

大盤的波動率增加了，股票再也無法像去年一樣一帆風順。常常買了就套、或是賺不多出了又漲。這都是在不好做的盤勢裏的現象。原因在於風險越來越大，股票除了非常穩健的長線股可以慢慢抱以外，其他個股的波動度都大增，只能短進短出。甚至連短近短出都變的難做時，投資該怎麼應對這種盤勢？有些人是不管直接一直買股、有些人是成天想放空，但其實放空股票並不好做，有許多股票你要放空還借不到券，怎麼個空法？盤之所以難做，原因就在於波動率變大了！去年一整年的台指 VIX 指數波動率只有 12 不到，但今年卻動不動就飆上 20 甚至 30 以上，波動度加大，就容易暴漲暴跌，前二天台股大漲，今天又重挫，就是明顯的例子。

但許多投資人手中股票被套是事實，因此筆者建議投資朋友可透過其他的衍生性金融商品搭配操作，或許就能保住自已的獲利，舉例來說，某檔股票從 80 元下跌到今天剩下 50 元，一檔股票損失將近 3 萬元。但如果將手中的股票停損，換回現金約 5 萬元，即可做二口小台。而這幾天期貨的波動一下子就超過 300 點，如果抓對方向就可以賺 300 點。小台指一口一點是 50 元，二口就是每點 100 元，300 點等於賺了 3 萬元。股票賠的錢用小台指不到一個月就能賺回來了，如此一來不是很好？

投資人可能擔心期貨的操作風險很大，但有看筆者文章的人就知道，筆者分析非常保守，通常觀望的時間居多，真正有把握時才會建議投資人進場。且今年如果真的有可能翻空，與其放空股票還不如搭配期貨、選擇權來操作，屆時下殺速度又快又急，期貨的獲利可以 1 天就能賺超過 50%，若是搭配選擇權甚至翻個 5 到 10 倍都很正常，最大的損失卻只有選擇權本身的權利金，就跟買樂透一樣，最大的損失只有買彩券的錢而已，有什麼好怕的呢？希望投資人能靈活思考，是要持續死守股票操作呢？還是靈活的搭配期貨來避險？投資朋友是否應該考慮考慮呢？。

豐銀投顧 李世新 分析師