〈房產〉今年首季民眾購屋預算價位1078萬元 年增15.5%

房仲業者委由市調公司針對全台七都 (六都加上新竹) 調查，結果顯示，今年第 1 季民眾購屋預算價位平均 1078 萬元，較去年第 4 季 1090 萬元預算略減 1.1%，但明顯較去年同期 933 萬元大幅成長 15.5%。

中信房屋市場調查結果也顯示，2 年內有購屋計畫的受訪者中，有 92.9% 的受訪者表示需要貸款，顯示現階段購屋，超過 9 成家庭都要貸款；因此，銀行低利率、高成數房屋貸款，將成民眾購屋圓夢重要元素。

在需要購屋貸款的受訪者中，此調查結果顯示，47.6% 受訪者表示，每月繳納的房屋貸款金額比例，占家庭總月收入 3 成以上，顯示民眾房屋貸款負擔提升。

中信房屋副總經理劉天仁指出，第 1 季調查結果，受訪民眾感受到房價持平上漲、購屋意願提升、預期購屋價位增加，這些訊號都指向民眾對於房市的發展持正向看法，再加上 2017 年第 2 季已觸底明確，有購屋計畫的民眾，不宜再觀望。

就購屋貸款協助方面，劉天仁表示，過去以來大家都認為每月繳納的房屋貸款比例以不超過家庭總月收入的 3 成為宜，但現在，房屋貸款負擔率超過 3 成已經逐漸成為市場上的主流，甚至超過 4 成以上，更有負擔高達家庭收入 5 成者。

此一狀況顯示，在薪資長期停滯的情況之下，民眾的生活壓力越來越大，現在的年輕夫妻購屋，有的夫妻其中一方的薪資是用來繳納房貸幾乎是常態，劉天仁說，年輕人買不起蛋黃地段的房子，只好越買越遠，用通勤時間換取房價。現在買房越來越看重交通條件，即便住宅案不在市中心，但只要交通便利，有捷運系統或是大眾運輸系統，一樣可以吸引民眾前來購屋。