〈房產〉今年首季商用不動產投資僅25億元 創12年來同期新低

今年以來台灣商用不動產投資市場買氣依舊疲弱不振，依外資商仲高力國際統計，截至 3 月 25 日為止，第 1 季只有零星自用與投資交易案，累積交易額僅約 25 億元，相較去年同期，大幅衰退近 6 成，創下至少 12 年來同期新低紀錄。

根據高力國際統計，今年第 1 季前五大商用交易案，沒有一筆交易金額達到 10 億元，首季最大一筆為首都大飯店小巨蛋館案，為家騰建設賣給薪昇暘開發，其為益航 (2601-TW) 的子公司，交易金額僅 6.7 億元，而且進一步分析前五大交易案，僅有 2 筆突破 5 億元，其餘均在 4 億元以下，甚至有兩筆交易金額僅約 2 億多元。

本季主要商用不動產交易類型為辦公室、廠辦以及旅館等，交易金額各約 5.4 億、12.8 億、6.7 億元；占比各約 27%、51%、34%。至於，本季商用不動產主要買家則以製造業為主，共出資 12.3 億元，占整體交易總額約 49%。

相較冷清的商用不動產市場，土地買氣反而相當活躍，今年第 1 季土地成交金額 398 億元，相較去年同期，大增 1.03 倍；今年首季前十大土地交易案中，為富邦人壽以近 78.1 億元拿下高雄市政府公開招標的「捷運凹子底站旁商業區開發案招標設定地上權案」，期限為 70 年，預計興建商場、辦公等複合式商業開發案。

而第二、三大土地交易案則依序為和碩 (4938-TW) 以 22.3 億元向台灣艾銳勢買進新北市新店區約 3016 坪土地，以及宜進紡織 (1457-TW) 子公司大宜國際開發，以 18.3 億元向大東紡織 (1441-TW) 買進台中市東區約 9430 坪土地。總計前十大土地交易案合計金額約 207.9 億元，占首季土地交易總額比率超過 5 成、約 52.24%。

高力國際表示、第 1 季土地交易市場買家以建築開發商為主，合計出資 177.9 億元購買土地，占比約 45%。