〈房產〉房市微回溫 房仲調查：民眾看跌全台房價比重縮減中

民眾對於房產看跌的占比明顯下滑，根據永慶房屋 2018 年最新路會員調查，全台看跌今年第 2 季房市比例，減少 3 個百分點至 44%，為近 7 季新低；而信義房屋 (9940-TW) 調查也顯示，看跌第 2 季房價的比例持續收斂，並已降低到 50%，比例已經是近 3 年最低的一次。

同時，永慶房屋調查並顯示，全台七大都會區對於今年第 2 季房價的看法，發現雙北市看跌比例雖逐漸收窄，但仍超過 5 成，顯示消費者對價格修正還有期待；此外，台南看漲與看跌比重都增加，顯示台南消費者對房價的看法仍分歧，尚未形成共識。

永慶房屋業管部經理謝志傑分析，在全球經濟同步復甦，經濟表現穩健，台北股市加權股價越過萬點最長時間紀錄，讓民眾消費信心增，購屋意願提升，加上房價大幅修正時期已過，由急跌期進入小幅緩跌、盤整階段，雖整體而言仍小幅看跌，但看跌比重已連 7 季收斂，也印證目前市場緩跌至平盤整理格局不變。

在已發表對房市動向的房仲業者中，全國不動產調查的結果最為樂觀，該公司針對網友進行 2018 年下半年購屋意願調查，發現看跌未來房價走勢比例僅 29.7%，且看好房價上漲的人更近半數，顯示民眾對於房價不悲觀。

信義房屋從 2015-2016 幾次的購屋意向調查發現，有 5 季的調查結果，看跌房價比例都超過 7 成，當時也就是房市信心最低迷與恐慌的時間，市場交易量也萎縮到近年新低量，不過 2017 年市場的恐慌氣氛慢慢淡化，看跌房價比例緩步收斂，購屋信心從谷底回溫與房價適度修正後，反應市場交易量的買賣移轉棟數與不動產仲介業營收已經觸底反彈。

信義房屋此次調查看跌房價的比例收斂至 50%，是近 3 年調查以來看跌比重最低的一次。