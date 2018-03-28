【華冠投顧】不確定性壓抑股市表現

◆ 劉彥良 盤後分析

中美仍在進行貿易協商，市場擔憂不確定性，自然壓抑股市表現。昨天傳出川普打算動用國際緊急經濟權力法，阻止中國未來投資具敏感性的科技產業，市場已點名 5G 及半導體產業。而美股就在輝達、美光、特斯拉、蘋果等重量級科技股領跌下再度重挫。

亞股全面跟跌，台股雖然表現抗跌但也下挫了 1.1%，目前包括美股四大指數和亞股在內全被 5 日線壓著打，所以何時能站上 5 日線且 5 日翻揚就成為重要的止穩訊號。

今天外資大賣 85 億元，同時期貨多單減少 3823 口，心態上中性偏保守，而內資依舊積極故 OTC 僅小跌 0.56%。國際變數仍在加上內外資心態不同調，台股即使基本面再好也有志難伸。

現階段操作上的難度相當高，加上短線交易活絡，今強明弱屢見不鮮，所以冬強勢股的操作手腳要快。另外，在操作績優股上也可等量縮拉回再進場承接，像是 2509 全坤建今年在售地及建案認列下，獲利將挑戰一個股本，前波股價創高後進行回檔修正，最近已回到月線附近。重點是，拉回的過程中主力和大戶持股不減反增，也代表著未來有機會再進行第二波的拉抬。像這種股價修正但大咖沒跑的個股，就值得投資朋友低檔卡位。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估