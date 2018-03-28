語音炒股時代要來了？摩根大通帶着亞馬遜Alexa殺入華爾街

摘要：摩根大通機構客戶只要向 Alexa 隨口一問，股價、研報、數據信手拈來。在不久的未來，華爾街交易員們或許還能直接使用 Alexa 買賣股票。

還記得亞馬遜那位會發出驚悚怪笑的語音助手 Alexa 嗎？她現在能告訴你蘋果的股價了。

據彭博社報導，亞馬遜與摩根大通已經展開合作，後者的機構客戶只需向 Alexa 隨口一問，就能獲取分析師研報及相關數據。摩根大通全球市場執行主管 David Hudson 還稱，該行還在測試向客戶提供查詢債券等金融資產價格等功能。

在不久的未來，華爾街交易員們或能直接使用 Alexa 買賣股票。但為了防止錯誤交易，摩根大通還需要在客戶身份驗證和其他安全措施方面多下功夫。

CNBC 對此分析稱，如果 Alexa 強勢崛起，投行人士就能將注意力集中在更為複雜的業務請求上，無需回答相對簡單的常規問題。

Alexa 獲取的這項「新技能」並不是亞馬遜與摩根大通第一次合作的成果。摩根大通此前就是亞馬遜雲端運算服務的顧客之一，亞馬遜還曾計劃與摩根大通推出聯名信用卡，專供在其網站上購物的小型企業主使用。今年 1 月 30 日，亞馬遜、摩根大通和波克夏海瑟威更是攜手宣布將組建公司，殺入醫保行業。

相比之下，其他銀行的相關語音服務大多集中在消費者應用上。去年 11 月，Ally 金融公司旗下的 Ally Bank 就曾推出服務，用戶通過語音指令便可以檢查帳戶餘額、追蹤近期交易、進行轉賬。第一資本金融公司則是首家允許客戶通過 Alexa 管理信用卡和銀行帳戶的銀行。

諮詢公司貝恩去年的調查數據顯示，客戶如今越來越願意使用語音助理來監控帳戶。在受訪者中，有 6% 的美國客戶正在使用相關技術，27% 對此持開放態度。

『新聞來源／華爾街見聞』