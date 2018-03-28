市場傳言巴菲特出手買GE 為什麼這看來是個好投資？

巴菲特 (Warren Buffett) 救過通用電氣 (General Electric, 奇異)(GE-US) 一次，他還會再出手嗎？

據《CNNMoney》報導，GE 股價周二上漲 4.3%，市場傳言，這位「奧馬哈先知」準備買進，使 GE 股價出現 3 年來最好的一天。

乍看之下，押注 GE 有點瘋狂，這家公司目前面臨很多問題－堆積如山的債務、一堆法律糾紛、標普 500 指數中最大的退休金缺口，以及數十年糟糕決策造成的現金短缺。

華爾街一直不想碰 GE，這很明顯，尤其從周一的股價表現中看得出來。周一道瓊指數上揚 669 點，漲幅達 2.5%，GE 是道瓊成份股當中唯一下跌的股票。自 2016 年底以來，公司股價已經下挫 57%。

但即使是最看空的分析師，也相信 GE 股價不會跌到零－這看起來很符合巴菲特的原則，努力去撿便宜貨，當別人恐懼時他貪婪。

尤其在今年 1 月，巴菲特就表示，將以「正確的價格」買進 GE，但他沒有透露數字。而自此之後，GE 股價又跌了 30%。

GE 即使有一堆麻煩，仍然是家龐大的企業集團，產品從燈泡、噴射引擎到 MRI 機器，可說包山包海。公司今年預收預計可達 1230 億美元，超過 IBM(800 億美元)、Nike(340 億美元) 和推特 (TWTR-US)(27 億美元) 的總和。

Nicholas Heymann 是華爾街少數看多 GE 的分析師，他認為，投資人的恐懼和 GE 基本面已經脫節，而傳出巴菲特有興趣，無疑是這家公司所能見到最大的利多。

GE 目前的股價已經接近 2009 年的價格，巴菲特在金融危機期間曾注資 30 億美元，來幫助這家公司。當時緩解了人們的擔憂，確保公司不至遭到毀滅。

如果巴菲特於現在的時間點介入，無疑在向華爾街宣布－最糟糕的時間可能已經過去。

巴菲特去年賣掉 GE 的股份。當下他掌控的波克夏 (Berkshire) 持有 1160 億美元現金，卻沒有太多適合的投資標的。如果投入 GE ，也完全符合巴菲特所說的－投資自認了解的企業，而且估值也具有吸引力。

報導指出，現在說巴菲特是否會押注 GE 為時尚早。但很明顯，巴菲特的支持，將對恢復公司信心大有幫助。