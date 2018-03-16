摩根大通：貿易戰一旦引發市場動盪 川普將為自己挖下被彈劾的坑

摘要：正因為後果很嚴重，摩根大通量化部門主管 Marko Kolanovic 認為，川普政府會避免這種情況發生，因此該分析師樂觀地認為，不要太擔心貿易戰，股市還會有新高。

摩根大通量化部門主管 Marko Kolanovic 近日在一份研報中表示，一場重大貿易戰將破壞全球市場穩定，並有可能使美國總統川普陷入被彈劾的局面。

正因為這樣，Kolanovic 認為川普政府會避免上述情況發生，因此該分析師樂觀地認為，不要太擔心貿易戰，股市還會有新高。

Kolanovic 在研報中寫道：

由川普政府發起的一場重大貿易戰將會破壞全球股市穩定。如果這一切發生在 11 月大選之前，本屆政府的「市場分數」將受到損害，並有可能導致選舉失利。而失敗的選舉將開啟通向彈劾以及其它更複雜局面的路徑。

Kolanovic 指出，貿易戰也可以是一場非零和博弈，人們可以使用強硬的措辭，但不會做很多破壞性的動作。

在排除了貿易戰對市場造成負面影響的可能性後，Kolanovic 表示，自從 2 月份波動性飆升以來，市場沒有出現進一步的波動，未來市場有望繼續刷新紀錄新高。

Kolanovic 曾長期對市場抱有懷疑，但在最近幾個月，他變成一個立場鮮明的多頭，他認為市場正在重複 2015 年的路徑，當時市場在動盪後很快重返歷史高點：

除非出現經濟衰退，否則市場趨勢將在 1-2 個月內發生逆轉。例如，短期動能轉向正面，在最初的衝擊發生的 1 個月後，周期在 1 個月內的短期期權到期了，並且實際波動性開始下降，促使對波動性敏感的投資者開始買入。這一切曾發生在 2015 年，現在又在發生了。如下圖所示，市場應該在相對短期的時間內再次達到歷史高點：





Kolanovic 如此樂觀的另一個原因是，超過 8000 億美元的股票庫藏股將為市場輸送進一步上升的動力：

2018 年 2 月和 2015 年 8 月之間也有很大的不同。目前，宏觀（全球同步增長）和企業（稅改和創紀錄的盈利）基本面都比 2015 年好得多。反觀 2015 年的基本面，當時面臨着美國盈利陷入衰退、新興市場危機、中國危機、能源和高收益等問題。

今年，我們預計將有超過 8000 億美元的股票庫藏股，高於 2015 年的 6000 億美元。這 2000 億美元的差值基本等同於近期量化策略的拋售規模。

就在 1 月底的時候，Kolanovic 還比較謹慎，當時他表示，就市場下行風險的時機來看，應該關注第一季財報後的時期，當稅改的利多以機構消化，而央行們進一步採取行動，進行貨幣政策正常化。

值得一提的是，Kolanovic 樂觀預期的前提條件是，不出現經濟衰退。

然而 Kolanovic 的同事，摩根大通交叉資產策略主管 John Normand 近日研究指出，未來三年，美國經濟出現衰退的可能性高達 70%。

『新聞來源／華爾街見聞』