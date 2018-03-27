鴻海布局智能家居 子公司鴻騰精密併Belkin

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰精密六零八八 (6088-HK) 公告，將以 8.66 億美元，併購消費性電子廠 Belkin International，預計併購完成日為今年 6 月 25 日，鴻騰精密六零八八指出，智能家居產品快速崛起，將能為 Belkin 成長帶來強勁的動能；市場也解讀，鴻海此舉是持續擴大產品出海口，而智能家居將是下一個大量的消費電子裝置市場。

Belkin International 具備銷售通路及品牌，Belkin International 提供消費者、中小型企業、教育及政府市場消費電子產品、移動設備及桌面連接性、保護、移動性、互聯網接入、電源及網絡的服務及解決方案。

Belkin International 的產品銷售遍佈美國、加拿大、南美、亞太及歐洲的零售商、批發商、經銷商及分銷商，再由其銷售給終端用戶，並透過 Belkin International 的網上銷售，直接銷售產品予終端用戶。

鴻騰精密六零八八表示，Belkin International 截至 2017 年 9 月 30 日為止，營收為 7.89 億美元，稅後純益 466.3 萬美元。

鴻騰精密六零八八強調，智能家居產品快速崛起，可望為 Belkin International 未來成長提供強大額外動力。

至於合併效益，鴻騰精密六零八八表示，透過互相利用客戶通路、銷售網絡及技術、生產能力等，將能逐步實現協同效應。

除廣闊銷售通路，Belkin International 也擁有內部設計、研發及消費者洞察業務，及超過 700 項專利，加上 Belkin International 與全球技術領先者的合作，對智能水、智能氣及智能能源的研發，也為 Belkin International 未來的發展奠定堅實基礎。