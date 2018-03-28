WTO警告：中美貿易戰將給全球經濟帶來「嚴重」後果

摘要：WTO 總幹事阿澤維多稱，受中美貿易衝突影響，全球經濟增長有可能「很快」下滑，與此同時，這也讓 WTO 面臨「最艱難的時刻」。

在同屬 WTO 重要成員國中國和美國的貿易戰劍拔弩張之時，WTO 也面臨其成立 23 年以來的最大困境——中美貿易戰。

WTO 總幹事警告稱，若中美貿易戰衝突升級或會導致全球經濟增長快速下滑。

中國美國也都希望，此次貿易戰或可以在談判桌上得以平息。

WTO 警告：中美貿易戰後果嚴重

據 BBC 最新消息，世界貿易組織（WTO）總幹事羅伯托 • 阿澤維多（Roberto Azevedo）警告稱，

中美之間全面爆發的貿易戰將「對全球經濟產生嚴重影響」，全球經濟增長有可能「很快」下滑。

雖然貿易戰尚未實質性開戰，但是全球都在緊盯這場「戰爭」一舉一動。

阿澤維多認為，中美貿易戰的擴張速度以及對全球經濟造破壞力，將取決於貿易戰所涉獵商品的範圍廣度；而中美間的衝突也是世貿組織面臨的最大困難。阿澤維多說，

「現在是最艱難的時刻，至少是最艱難的時刻之一。

如果僅僅侷限於鋼鐵和鋁，這是一回事。如果是成百上千的產品，就完全是兩碼事了。它影響將會大不相同。

為了避免陷入戰爭境地，我們能做的就是，現在就開始行動。」

中美貿易談判推進

其實，包括美國政府在內，沒有人會認為中美貿易衝突是一件小事。因為如果發生貿易戰，註定是雙輸的結局。

對美國而言，將推高通膨預期、降低居民消費；對中國而言，將降低出口增速、加劇產能過剩；對全球經濟增長而言，這將會是一場「災難」。

所以，中國和美國都希望此次貿易衝突可以在談判桌張解決，而中美談判也確實在逐步推進。

對於談判結果，兩國政府高層官員也釋放出了謹慎樂觀的信號：

中央政治局委員、中美全面經濟對話中方帶領人劉鶴表示，中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。

而繼美國財長姆努欽「緩和」表態後，白宮貿易顧問納瓦羅也發出了「美中重回談判桌」的宣言。納瓦羅指出：「我們已經坐在談判桌上。姆努欽和美國貿易代表將積極與中國方代表磋商。現在的問題是，與中國不能空談，美國需要付出一些代價。」

華爾街日報引述知情人士稱，中美已啟動磋商，美國政府提出了具體要求，其中包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，增加中國對美國半導體的購買，以及擴大美國企業對中國金融業的准入。

事實上，美國先威脅再談判的策略已經不是第一次使用了。

此前，川普總統曾多次抨擊北美自貿協定（NAFTA，簽訂於 1994 年），並威脅如果談判結果達不到美國的期望，其將終止這個該項協議。經過 6 輪談判，美，加，墨三國已經就該項協議的協商取得一定進展，不過三國之間仍然存在深入的分歧—包括爭端解決機制以及美國汽車生產方面的規定。

但近日，白宮貿易顧問納瓦羅宣稱，美國或將達成非常利多的 Nafta 重談協議。

『新聞來源／華爾街見聞』