〈房產〉5大因素影響 全台商用不動產冷颼颼 今年交易創新低

全台商用不動產吹寒風！根據外資商仲高力國際統計，截至 12 月 26 日為止，今年全台商用不動產整體交易金額僅 470 億元，跌破 500 億元大關，創近歷史新低。高力國際董事總經理劉學龍指出，受到資金挪移、預期心理及房地政策的影響，加上少子化與高齡化問題逐步浮現，使得今年市場交易量創歷史新低。

統計顯示，今年全台商用不動產總額僅 470 億元，相較去年全年的 703 億元，大幅衰退幅度達 33.14%，甚至連 2008 年金融海嘯時期的 7 成都不到，僅及高峰期 2011 年 1277 億元的 36.8%。而且今年有兩季的季交易量都不到 100 億元。

劉學龍表示，放眼未來，少子化與高齡化問題逐步浮現，尤其是今年 2 月，台灣 65 歲以上人口已突破 313.9 萬人，正式邁入高齡化社會結構，對未來住房市場的需求也將會產生變化。

劉學龍進一步指出，銀髮養生住宅或是長租服務式公寓將會逐漸獲得市場青睞，租賃市場也將更收到重視，建議政府應適時檢討不動產稅賦，鼓勵外資及民間投資商用不動產，降低交易所得稅及持有稅，營造友善投資環境。

今年商用不動產最大宗交易案則是和璞飯店 (台北戀館)，是英屬維京群島商史賓特有限公司以 55.8 億元向和禧建設取得；其次則耐斯廣場，交易總額約 48.3 億元，是耐斯廣場股份有限公司向富邦人壽買回；單宗第三高則是統一國際大樓 14-18 樓，交易總額約 35.1 億元，為中國信託資產管理向中國信託商業銀行買進。

至於，今年前十大商用不動產交易案，也僅有這 3 筆的交易金額超過 30 億元。

高力國際調研部董事李日寶表示，今年前 10 大商用不動產交易案中，壽險業者也貢獻一筆，為富邦人壽以 13 億元向麗嬰房 (2911-TW) 取得內湖總部大樓。

相較商用不動產交易總額創新低，今年全台土地交易市場相較熱一些，全年土地交易總額達 1187 億元，相較去年增加 100 億元，增幅超過 9%。其中又以第 4 季土地交易較為熱絡，單季土地交易額達 407 億元。李日寶分析，今年土地交易總額提升，主要是受建築開發業者購地相較積極帶動。