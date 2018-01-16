〈房產〉今年亞太區商用不動產投資可望成長5%

去年亞太區重大不動產交易，香港創下全球商辦大樓交易單筆最高成交金額，52 億美元出售中環中心 (The Center)，並出現多項大金額的不動產收購案，仲量聯行預測，由於亞太地區核心市場成長動能持續增加，今年亞太地區商用不動產交易量將可望成長 5%，達到 1350-1400 億美元。

仲量聯行董事總經理趙正義今 (16) 日表示，綜觀今年亞太區不動產投資趨勢，多元化投資組合將是投資人在傳統地產選擇下的新投資標的，如共享辦公、銀髮住宅、養生村、數據中心、個人倉庫和物流倉儲，都將為全球投資市場增添投資動能。

同時，在智能科技、共享辦公浪潮帶領之下，全新辦公體驗將可望為企業提升員工工作效率、吸引優秀人才及辦公環境管理方便性，成為企業租戶於未來辦公空間規劃上的主要考量。

去年香港創下全球商辦大樓交易單筆最高成交金額，以 52 億美元出售中環中心 (The Center) ；此外還有雅高酒店集團 (Accor Hotel) 以 12 億美金收購澳洲曼特拉集團 (Mantra Group) 的酒店; 嘉德置地投資信託以 15 億美元收購新加坡亞洲廣場 2 號大樓（Asia Square Tower 2），多起交易都引發全球不動產市場的高度關注。

仲量聯行指出，2018 年印度、中國將持續成為亞太區備受矚目的投資市場。印度經濟成長趨動和不動產基本面良好，一線城市的辦公大樓和零售地產預計將為投資人帶來豐厚的投報率。中國的住宅市場在長期供應不足、人口紅利以及政府監管調控政策下，一、二線城市住宅庫存量仍處歷史低點，促使租賃住宅將成為今年市場關注焦點，並為中國的房地產開發商和投資者帶來新商機。

展望台灣今年投資市場趨勢，仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，國內游資充沛，法人投資人今年也將於市場上積極尋找合適的投資標的。由於台灣工業生產及進出口持續成長，將可望帶動工業自用型地產需求提升; 旅館、餐飲、零售業也將持續受惠於國際觀光旅遊，成為國內外資金佈局臺灣不動產市場的投資焦點。

同時，銀髮住宅、養生村、學生宿舍、數據中心和個人倉庫，也都是今年投資人於不動產市場中的新選擇。仲量聯行研究顯示，新形態地產項目的市場需求已明顯超過供給量，人口高齡化及人口成長皆是驅動新形態不動產需求的主要因素。與其他傳統資產類別相比，個人倉庫的收益率相對吸引人，在東京和新加坡為 5-7%，澳大利亞為 5-8%，中國和印度甚至高達 8%。