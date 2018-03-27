〈房產〉永慶房屋葉凌棋：房貸寬限期大限到 賣壓恐在明年引爆

全台房市在底部區盤整於去年微幅向上，除今年有估計將有 9.4 萬戶預售屋建好交屋形成的壓力之外，前波房市高檔買進新屋的民眾即將面臨房貸寬限期到期，房仲業者也推估， 2019、2020 後年將有 5.5 萬戶新屋面臨本息攤還的房貸壓力，恐會掀起一波強大賣壓。

永慶房屋業務總經理葉凌棋今 (27) 日指出，前一波房市熱絡階段，銀行競相推出優惠房貸、寬限期以及超過 20 年期的房貸專案，其中又以給予寬限期的措施最常見，如以 2014 年房市高點時買進的預售案，推估將在 2016-2017 年交屋。

統計全台 7 大都會區約 18.2 萬戶交屋，若使用 3 年寬限期的比率為 3 成，估算 2019-2020 年全台計有 5.5 萬戶住宅面臨寬限期到期，將從原本只還利息進到本息攤還的階段，還款金額走高，如果無力負擔，恐將掀起一波售屋潮。

葉凌棋並指出，今年以來，市場頻頻傳出屋主賠售房屋動輒認賠數百萬元殺出，其中，房貸的「只繳利息、不繳本金」寬限期的到期，恐怕也是一項重要原因。

房貸寬限期到期形成的繳款壓力，計算下來若以貸款 1000 萬元、利率 1.8% 為例，寬限期只需繳納利息，每月約 1.5 萬元，3 年寬限期到了，加計本金還款，每月還款金額飆升至 5.7 萬元，還款負擔加重近 3 倍。

對於房市最大變數除部分區域新屋寬限期將屆引爆的還款重擔外，葉凌棋也認為國際情勢、升息也是目前民眾相當關注，隨著美國升息列車啟動，台灣恐怕也得跟隨，只是幅度與速度的不同，永慶房屋調查顯示，8 成欲購屋民眾以及 7 成屋主對於利率承受臨界點是 2.5%，也就是未來只要升息 3 碼以上，買賣雙方對於房市態度將會出現大幅改變。