〈房產〉北市商辦今年新供給5.5萬坪超越全年總去化量 逾8成在信義區

台北市整體商辦租賃市場去年淨去化量高達 4.1 萬坪，創下 10 年新高，其中以信義區的 A 級辦公室最為火熱，而今年新增的供給量體高達 5.53 萬坪，已超越去年總去化量，其中南山廣場及聯合報總部都在信義區，占新增供給量體的 80.65%。

今年台北市新增的商辦包括國泰人壽民生建國大樓 1 萬 714 坪、南山廣場 3 萬 2177 坪及聯合報總部的 1 萬 2500 坪，除國泰人壽民生建國大樓位於民生東路，其餘兩棟南山廣場以及聯合報總部大樓均坐落於信義區，兩大信義區新增的供給占全部的 80.65%。

外資商仲高力國際董事呂佳紋 (今 (27) 日指出，今年延續租賃熱度，第 1 季商辦租賃淨去化便已有 1.4 萬坪，已達去年全年去化量比率約 34%，預期今年全年度整體淨去化將延續去年的熱絡表現，今、明兩年商辦租金可望各推升 2%。

今年商辦租賃新增供給主要有三大棟，共有 5.53 萬坪，呂佳紋強調，除了國泰人壽民生建國大樓位於民生東路，其餘兩棟南山廣場以及聯合報總部大樓均坐落於信義區。3 大棟目前均有極高的租賃詢問度，相對也造成其他大樓業主為鞏固既有承租戶，大多會在租賃條件上持續提供優惠措施，預期 2018 年租金雖然繼續呈現上漲的趨勢，但尚不至於有太大的波動。

高力國際進一步統計近 10 年台北商辦租金走勢，預期今年年租金平均成交價，每月每坪會落在 1876 元，相較去年全年約 1851 元，微幅成長約 1.93%，更預期 2019 年在頂級商辦的帶動下，租金單價可望推升至 1912 元，相較 2018 年上漲約 1.92%。