週二美股為何大跌？來聽聽交易員們怎麼說

美股於 27 日再度呈現波動，NYSE FANG + 股票指數下跌達 5.6%，導致 Nasdaq 100 指數下滑 3.3% ，為 6 個月內最大的跌幅。而特斯拉因 Model 3 生產瓶頸被穆迪降評，自動駕駛安全性問題影響到 Nvidia，種種因素皆使美股雪上加霜。

Bryn Mawr 信託公司的投資長 Ernie Cecilia 表示：「考慮臉書面臨的問題、衡量估值、以及我們在 2018 年看到的市場波動，然後拉近至本季的最後幾天，情況只會變得更加惡化。」

S&P 500 科技產業持續拉低美股表現

S&P 500 資訊科技指數在周二下跌 3.5%，導致美股走低，而電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 因 Model 3 生產問題被降評，股價大跌超過 8% 至 3 月低點，Nvidia(NVDA-US) 因暫停自動駕駛車輛測試，股價下跌 7.76%。

以下是其他交易員和分析師對美股拋售的看法：

Oakbrook Investments 的投資者 Peter Jankovskis 表示：「科技此時似乎陷入壞消息旋風之中，臉書持續掙扎，而對用戶數據進行更嚴格監管的擔憂也開始對谷歌以及推特可能造成負面影響。Uber 在亞利桑那州發生的自動駕駛車輛車禍，加劇監管機關對自動駕駛技術的審查，這對一些晶片製造商（Nvidia）和特斯拉產生了負面影響。」

臉書股價拉到去年 7 月以來新低

Ned Davis Research 的首席美國策略師 Ed Clissold 表示：「S&P 500 科技類股是唯一在 3 月份創下 2018 年指數新高的產業，當科技陷入困境時（Facebook 和與中國的貿易為主因），市場沒有太多空間可以站穩腳跟。」

Nasdaq 100 指數，過去 5 個交易日中，有 4 個呈現下跌

Williams Capital Group 的首席交易員 Stephen Carl 表示：「科技股在下午拋售量加大，暗示著這波拋售將繼續，而每件事都互相有關聯：關稅的不確定性、祖克柏的國會證詞與特斯拉的疲弱，人們不知道事情將會走向何方。」