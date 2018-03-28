「回教金融業務」市場上看3兆美元 無利息借貸夯

伊斯蘭教（回教）傳教士伊瑪目 Imam Idi Kasozi 在非洲烏干達首都的週五講道通常集中三個主題：信仰、憐憫、和符合宗教規格的銀行產品。

無論是從講壇還是在社交場合，這位 59 歲的老人已經成為烏干達伊斯蘭銀行業最夯的推動者。這一做法經過多年的辯論後，肯亞和坦桑尼亞的鄰國也將採用這種做法。雖然 Imam 認為有宗教義務，他人則看到在東非國家擴大融資的機會。在這個 1900 萬潛在客戶中只有 40% 的人口擁有賬戶，烏干達 4150 萬人口中約有 14% 是回教徒。

烏干達是東非第 3 大經濟體，回教銀行業具有巨大潛力。現行許多回教徒因為銀行收取或給予利息，避免與普通的銀行往來。注：正規回教徒、猶太人、及基督徒是不允許借貸時收取「利息」，虔誠者應「無利息借貸」。

在烏干達央行於 2 月公佈了回教金融法規後，Imam 接受采訪時表示，「這種做法將幫助人們獲得資金，如果良好的商業行為持續，將有利於該國」。

無利息借貸金融商業模式 無利息借貸的商業模式如高價分期付款（總價加價，無利息分期）、銀行獲利分紅給客戶、及商品手續費等。

儘管全國最大的銀行，如烏干達 Stanbic 銀行、和渣打銀行烏干達分行等並未承諾提供這項服務，但不允許收取或支付利息的「回教金融業務」將允許交易發展較快的金融商品。未來 10 年內，全球符合伊斯蘭教法的金融商品預計將從 2016 年底的 2.1 兆美元，達到 3 兆美元。

據了解，回教徒佔多數的國家幾乎涵蓋了所有的回教銀行業務，但 2004 年成立的英國回教銀行則是回教國家外的第一間這類銀行。

英國、盧森堡、和南非等國家通過出售回教債券都募集到了資金。儘管這塊業務蓬勃發展，但回教金融產品僅佔全球資產的 1% 左右。

據《彭博》報導，對此回教界有一些反對意見。當地報導認為，建立不同的金融業務有機會造成兩個平行的金融和經濟體系，也會促進經濟歧視。

目前為止，只有一家金融機構 - 由利比亞外國銀行控股的熱帶銀行有限公司 - 確認它將提供回教金融產品。銀行經理 Sulaiman Lujja 表示，希望在 2 個月內啟動，等待央行的批准。

烏干達投資人 Haruna Sebaggal 提道，「在烏干達有很多人從未使用銀行，們正在瞄準這些客群，包括非回教徒。」