貿易戰疑慮緩解 金價自5週高點回落

美中雙方願意對貿易問題進行協商，貿易戰緊張情勢，出現緩解跡象，週二 (27 日) 金價自 5 週高點回落。

根據 Investing.com 報導，美東時間週二清晨 4 點 40 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 0.26%，至每盎司 1,351.70 美元，自 5 週高點 (1,356.70 美元) 回落。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)上揚 0.23%，至 88.84，自 2 月 16 日低點 (88.57) 回升。

據華爾街日報報導，北京和華府正悄悄展開貿易談判，中國國務院副總理劉鶴，已與美國財政部長梅努欽、貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，透過電話，溝通相關事宜。

梅努欽日前接受福斯新聞採訪時說，美方正與中國進行對話，對於能否達成協議，「我抱持審慎樂觀態度」。

中國國務院總理李克強則在出席「中國發展高層論壇」時指出，中國對外開放的大門，「將越開越大」。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨上漲 0.34%，至每盎司 16.735 美元；鉑金期貨上漲 0.74%，至 963.50 美元。

銅期貨上漲 1.08%，至每磅 3.002 美元。