【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆貿易戰轉機浮現，台股跳升大漲

中美貿易協商消息傳出，貿易戰轉機浮現，美國股市大漲回升，激勵亞洲股市持續走揚，台股加權指數開高走高，收盤上漲逾 146 點。終場台指期上漲 149 點 (+1.37%)，正價差 2.21 點，電子期上漲 7.55 點 (+1.66%)，逆價差 0.27 點，金融期上漲 10 點 (+0.82%)，逆價差 2.14 點，非金電期上漲 110 點 (+0.88%)，正價差 13.44 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 142 口，淨空單部位 5562 口；投信淨空單減少 849 口，淨空單部位 31903 口；外資淨多單減少 1893 口，淨多單部位 46920 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線向上跳空，收長紅 K 棒，指數一舉突破短中期主要均線壓力，籌碼面部分，單日成交量能達 1299 億元，外資上市現貨買超金額約 25.42 億元，期貨未平倉淨多單 46920 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.27 變動到 1.41，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 37,648 口。

