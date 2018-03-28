【大昌投顧】盤前分析－電子指數反彈強勁，受美國科技股反彈影響



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，受美股漲勢激勵，指數重回 10900 點整數關卡，市場買氣增溫，尾盤拉升收至當日最高，終場以上漲 146.74 點作收。短線上月線趨勢向上，重返月線支撐能否守穩，持續留意，缺口快速回補有轉強意味，但美股相對波動加劇影響全球股市表現，且籌碼面外資雖轉為買超，但近期動向不明，需觀察。

2. 櫃買指數同步走揚，上方缺口快速回補，也有轉強意味，但量能稍嫌不足，要再上攻需要補量，因此恐在前高點與月線區間震盪整理，中小型個股反彈較為強勁，但會漲跌分歧。

3. 金融指數漲勢較為落後，整體也相對弱勢，整理時間恐拉長。電子指數反彈強勁，受美國科技股反彈影響，但美國科技近期動盪劇烈，需留意，影響著電子股走勢，而強勢族群有被動元件、光通訊、二極體相關等。傳產類股則由生技、風電相關等表現較佳。

4. 國發會於 3/27 發布 2 月景氣燈號，由於經「季節調整」後的 2 月出、進口年增率大幅好轉，景氣再度重返綠燈，不過，原本連續 8 個月上揚的領先指標卻反轉為下滑 0.13％，顯示景氣雖呈復甦，但動能普普，仍不夠強。

5. 中央大學於 3/27 發布 3 月台灣消費者信心指數（CCI）調查總數為 87.86 點，創 32 個月新高，且六大分項指標都較去年同期明顯上升，其中經濟景氣、家庭經濟、投資股票三個分項指標，甚至出現雙位數上升。

