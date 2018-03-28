強化「雙輪驅動」投資組合 聯想控股 2017 年歸母淨利 50.48 億元

香港, 2018 年 3 月 27 日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK） 於今日宣佈其截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月（「報告期」）之經審計全年業績。2017 年，聯 想控股錄得上市後連續第三年的業績成長，整體收入至人民幣 3,162.63 億元，同比增長 3%； 歸屬本公司權益持有人淨利潤人民幣 50.48 億元，同比增長 4%；每股盈利（基本）人民幣 2.16 元。



財務摘要

截至 2017 年 12 月 31 日止十二個月：

- 收入為人民幣 3,163 億元，同比上升 3%。

- 歸屬於本公司權益持有人淨利潤為人民幣 50.48 億元，同比增長 4%。

- 每股盈利（基本）為人民幣 2.16 元，同比上升 5%。

- 建議年度每股普通股派息人民幣 0.27 元（除稅前），同比上升 12%。



「2017 年，在積極向好的大環境下，公司業務沿著既定戰略有序發展，強化『雙輪驅動』優勢， 在三大戰略聚焦板塊打造不斷成長的投資組合，實現了支柱型資產購建和海外資源配置上的突 破性進展，注重被投企業與資本市場和外部資源的對接，通過『管控 + 服務』的多元化手段， 以及新佈局或主動優化，進一步提升組合價值；與此同時，公司強化高級專業人才引進，加強 投管體系等組織結構，夯實文化基礎，進一步提升組織的戰鬥力與敬業度，為企業的中長期發 展蓄勢。」聯想控股總裁朱立南先生表示，「2018 年，公司將繼續強化價值創造及雙輪業務的 協同優勢，以明確的策略和更強執行力，促動未來更多戰略成果的產出。我們期待以更優的投 資組合、更顯性的價值成長回報廣大股東。」



雙輪業務保持增長



報告期內，聯想控股戰略投資業務聚焦板塊漸入良性發展軌道，業績保持增長。



金融服務板塊收入同比增長 130%，歸屬於本公司權益持有人淨利潤同比增長 7%。其中，正奇 金融繼續優化資產配置，堅定執行「投貸聯動」長期戰略，規模與利潤穩定增長；創新金融服 務提供者考拉科技基於風控技術的積累和完善大力提升利潤率；君創租賃融資租賃業務積極開 拓新市場，調整優化業務結構，實現健康發展。



創新消費與服務板塊收入同比增長 32%，虧損收窄。報告期內，公司在發展和提升既有業務價 值的同時，把握行業趨勢和國家政策走向，發揮「雙輪驅動」優勢，控股性投資全國領先的中 高端直營連鎖幼兒園集團三育教育，戰略投資首批國企混改試點企業東航物流，實現在教育及 航空物流領域的新佈局。



農業與食品板塊收入同比增長 52%，歸屬於本公司權益持有人淨利潤同比增長 231%。公司以 佳沃集團為平台，重點打造水果和高端動物蛋白兩大生鮮供應鏈。報告期內，鑫榮懋及 KB Food 進一步鞏固競爭優勢；豐聯集團優化產品結構，整體運營效率和經營利潤獲較大提升；佳沃股 份收購青島國星；佳沃集團戰略投資九橙食品，佈局綜合食材供應鏈領域。



此外，公司信息技術板塊聯想集團堅持「三波戰略」，收入同比增長 6%，面對挑戰，聯想控股 將採取積極措施為其提供多方面支援；新材料板塊收入增長 4%，歸屬於本公司權益持有人淨 利潤增長 242%，報告期內，聯泓集團進一步優化產品結構，盈利能力及市場影響力提升。



公司財務投資業務穩健發展，2017 年歸母淨利潤增長 42%，投資收入及收益增長 122%，三家 基金平台管理規模穩步擴大，總基金規模近 1100 億人民幣。報告期內，君聯資本繼續鞏固關 注領域的影響力，累計完成 60 個新項目投資，退出項目 21 個，8 家所投企業在境內外資本市 場成功上市，組合價值持續提升；弘毅投資雙維度擴充，保持在國企改制、跨境投資領域領先 地位的基礎上，地產金融試車成功，完成 29 個新項目或原有項目追加投資，21 個項目實現完 全或部分退出，此外，弘毅投資已在 2018 年 1 月獲批公募基金牌照，未來產品類型和管理規 模的發展有望迎來新機遇；聯想之星順利實現首次對外募資，2017 年境內外項目超過 50 個， 63 家所投企業完成下輪融資，繼續鞏固國內創投機構領先地位。



「雙輪驅動」新成果落地



聯想控股總裁朱立南曾表示，公司將「積極發揮戰略投資與財務投資之間的協同效應，推動『雙 輪驅動』的成果落地。」基於實踐經驗教訓的總結，聯想控股將雙輪業務的強協同驅動模式提 升到戰略高度，在確保基金管理獨立性的基礎上，發揮兩大業務的各自優勢，大力促進業務間 合作，提升公司價值與財務回報。2017 年，「雙輪驅動」的協同效應進一步增強，新成果落地。



2017 年 6 月，聯想控股與君聯資本共同戰略投資東航物流，其中聯想控股直接持股 20.1%，君聯 資本持股 4.9%；7 月，聯想控股與弘毅投資共同控股全球領先的中高端直營連鎖幼兒園集團三 育教育，聯想控股直接持股 51%，弘毅投資持股 29%。上述兩項交易充分結合了聯想控股的品 牌、資金、管控服務與君聯資本、弘毅投資的項目資源和投研能力，「雙輪驅動」作為聯想控股 獨特優勢之一，實現了聯想控股自身及旗下基金公司的雙贏。



東航物流是央企混改首批、首家實施改革的試點企業，業務涉及跨境電商、航空物流、高端生 鮮空運等領域，與聯想控股所專注的創新消費與服務領域高度擬合，與公司其他被投企業的業 務協同亦具備大的發展空間，隨著航空物流需求的上漲，機制改革活力的釋放及戰略投資人的 優勢注入，東航物流的業績將得以進一步提升；三育教育經過十餘年發展，已建立起標準化運 營模式，經營團隊經驗豐富，規模位居全國排名前列，在學前教育需求旺盛而市場供給高度分 散的視窗期，具備體系化運營和跨地域經營能力的連鎖品牌更易整合優質資源，獲取先發優勢。



助推被投企業價值提升



基於聯想控股投資組合價值成長及被投企業發展需要，公司鼓勵並幫助被投企業通過再融資、 分拆、上市、引入戰略投資者等多種方式來獲取企業發展所需的資源。



報告期內，公司採取一系列行動推動被投企業市場價值顯性提升，進一步改善和優化投資組合。 農業與食品板塊打造了首個戰略性產業上市平台佳沃股份，將通過投資並購加速拓展海產品等 高端動物蛋白的採購、加工及分銷業務，其於 2017 年 8 月取得國內領先海產品銷售商青島國 星的控股權，進一步增強在動物蛋白產業鏈上游資源的控制能力；豐聯集團與 A 股主板上市 公司河北衡水老白乾牽手整合，該項交易現已正式完成，佳沃集團成為老白乾第二大股東。



新材料板塊中，聯泓新材料引進中國科學院戰略投資，實現了聯泓新材料與中科院深厚技術積 累與創新資源的對接；基於優化資產配置，推動戰略聚焦的考慮，公司向第三方戰略投資者轉 讓了所持有的星恒電源全部股權，實現較好回報。



以更強執行力推動戰略目標達成

2018 年，聯想控股將採取有效策略，以更強執行力推動戰略投資組合的不斷優化和戰略目標的 達成，逐步收穫越來越豐碩的成果。第一，公司將持續打造支柱業務，更積極地參與對聯想集 團的管控，提升其盈利能力和價值；金融服務板塊戰略性控股盧森堡國際銀行的相關審批正在 穩步推進，作為支柱型資產，該項投資將在未來對公司的整體價值和財務穩健性帶來提升；在 創新消費與服務板塊，公司將以靈活的持股形式和市場化資源打造醫療、教育等消費領域平台 型企業；農業與食品板塊戰略佈局已經形成，將提升佳沃集團中高端水果銷售流通 + 高端動物 蛋白銷售流通龍頭地位。第二，資源配置方面，公司將進一步優化存量資產，充分發揮「雙輪 驅動」優勢持續推動項目落地。第三，公司將進一步強化投管，提升價值，完善對被投企業的 公司治理機制與體系，積極籌畫被投企業分拆上市或為分拆上市奠定基礎，目前，公司旗下拉卡拉支付創業板 IPO 正在監管審核過程中。



聯想控股的財務投資業務將在鞏固現有領先地位的基礎上，深化在前沿科技及新生活業態領域 的佈局，進一步拓展內涵；除原有的基金平台投資，聯想控股自身還將通過專項前沿基金、固 定收益及創新型產品等更為豐富的投資佈局，提升公司財務投資收益的穩定性和抗風險能力。



聯想控股董事長柳傳志先生對 2017 年管理層推進戰略執行的成果表示肯定，他進一步指出： 「2017 年對於中國來說是不平凡的一年。供給側結構性改革進一步深化，政府弘揚企業家精神，創造 更加公平、法制的營商環境，與此同時，國家更加關注高品質發展，龐大的消費群體、雄厚的 民間資本、日益成熟的創新驅動基礎等，這些都使得中國經濟的未來發展空間巨大。身處這樣 的時代，聯想控股將繼續把握包括脫虛向實、消費升級及科技突破等方面的機遇，大力強化機 制與執行，充分發揮多年積澱和雙輪驅動優勢，堅持價值創造，扎實推進自身戰略以達成既定 目標；同時也要立足更長遠的發展，站在戰略的高度謀篇佈局。聯想控股是有光榮傳統的企業， 我們走的是一條創新的道路，以前不斷從坎坷崎嶇中探索、總結、複盤，我相信在不遠的將來， 必將結出越來越豐碩的果實。」



板塊業績回顧



戰略投資



IT 板塊收入人民幣 2,993.63 億元，同比上升 6.0%。縱使受全球零件成本價格持續上漲導 致成本上升影響，以及因美國政府於 2017 年 12 月 22 日頒佈的減稅與就業法案帶來的遞延 所得稅資產撇賬影響，聯想集團 2017 年度產生淨虧損人民幣 6.70 億元，但由於有效執行 三波戰略，及受惠於商業用電腦持續的更新和特定地區消費者的需求提升，個人電腦和 移動業務增長強勁。聯想集團繼續推行以盈利作優先考慮的策略，以帶動個人電腦業務 中優質產品的收入增長；隨著數據中心業務的轉型，收入及盈利顯著提升；移動業務在 拉丁美洲繼續錄得強勁表現，北美地區也錄得強勁的銷量。同時，繼續在中國區改善其 產品策略以迎合當地市場的需求，推動未來增長；聯想創投集團完成了多項投資交易， 並在擴大其生態系統業務方面取得了進展，同時成立了人工智能實驗室，在語音識別、 語言理解、機器學習、計算機視覺和機械人技術等方面建立核心的人工智能技術。



金融服務板塊收入人民幣 36.38 億元，同比增長約 130%。正奇金融堅定執行投貸聯動的 長期戰略，繼續錄得強勁增長，收入增長 20% 至人民幣 11.80 億元，淨利潤增長 16.37% 至 人民幣 8.39 億元。君創租賃業務實現快速增長，主體信用評級提升至 AA，並成功接入中 國人民銀行征信中心，營業收入和淨利潤分別爲人民幣 7.19 億元和 1.80 億元，同比增長 139% 和 122%。考拉科技建立了在金融科技領域的領先地位，基於互聯網技術和大數據 挖掘的優勢，繼續服務個人消費、小微企業及社區金融等多個領域，貸款申請人數已破 千萬級，實現強勁增長，營業收入及淨利潤分别為人民幣 17.28 億元和人民幣 4.57 億元。 同時，拉卡拉支付於 2017 年 3 月 3 日完成向中國證券監督管理委員會遞交首次於深圳證券 交易所創業板市場公開發行股票申請。2017 年 9 月 1 日，聯想控股間接全資附屬公司與 Precision Capital S.A. 簽訂協定，將購買其持有的盧森堡國際銀行（Banque Internationale à Luxembourg S.A.）之 89.936% 的股份，此項交易是金融服務板塊的重要戰略投資，符合 公司建設支柱型資產的目標，將提升公司的業績並為本公司的股東帶來更好的回報。



創新消費與服務板塊收入人民幣 28.10 億元，同比增長 32%。創造性的雙輪驅動業務模式 持續收穫成果。公司與弘毅投資共同投資了全國領先的中高端直營連鎖幼兒園集團三育 教育，實現了在教育領域的佈局，投資規模約 1.275 億美元，聯想控股通過附屬公司持 有三育教育 51% 的股權，弘毅投資持有其 29% 的股權。三育教育在上海、蘇州、南京、 重慶、長沙等城市有 91 家直營幼兒園所，在園學生超過 2.6 萬名，員工數超過 4,000 人， 規模位居全國排名前列。同時，公司與君聯資本合作投資了國企混改的首批、首家試點， 中國領先的航空物流公司東航物流，實現了在航空物流領域的佈局。東航物流業務具有 獨佔性，擁有 9 架全貨機及東航系近 600 架客機的腹艙經營權，占國內航空貨運市場超過 20% 份額，航線網絡遍佈全球；公司同時經營浦東機場（中國第一、全球第三大貨運空 港）及虹橋機場的貨站業務。此外，拜博口腔收入人民幣 14.34 億元，同比增長 14%，門 店數達到 212 家，其中包括 53 家醫院和 159 家診所，覆蓋 25 個省份和直轄市；德濟醫院加 強學科建設和提升品牌知名度，病人及疑難病人數量繼續增加，有望迅速實現盈利；增 益供應鏈繼續聚焦冷凍食品供應鏈服務及增值業務，業務結構的優化令虧損繼續收窄， 業務呈現積極發展態勢；神州租車期末運營車隊總規模達 93,124 輛，同比增長 3.7%；車 隊總規模達 102,500 輛，同比增長 6.3%。在 117 個城市擁有 898 個直營服務網點，覆蓋全部 一二線城市及主要旅遊景點城市。



農業與食品板塊收入人民幣 49.62 億元，同比增长 52%。公司以中國消費者膳食升級為導 向，重點打造水果和高端動物蛋白兩大生鮮供應鏈。於水果業務方面，鑫榮懋持續進行 海外佈局，對國內水果產業上下游進行深入整合，實現了收入和利潤年比年的快速增 長，進一步鞏固了其行業領導地位。鑫榮懋種植端藍莓產量再創新高，藍莓國內第一品 牌地位進一步鞏固，其還加大了對東南亞產品資源的控制力度，通過對泰國泰果冠公司 的增資控股，實現對泰國南部最大榴槤收儲加工廠的控制，並推出佳沃榴槤，得以多品 類延伸；通過增資實現了對 Capespan 亞洲 業 務 的 控 股 ， 該 業 務 擁 有 新 加 坡 NTUC-Fairprice、香港百佳等優質商超管道，在東南亞、日韓、香港市場水果銷售方面 處於領先地位，與南非、美國、墨西哥等優質水果產區領先供應商建立了長期合作關係， 為鑫榮懋全球市場佈局奠定了良好基礎。對於高端動物蛋白業務，公司完成對佳沃股份 的收購，作為佳沃旗下的一個戰略性產業發展平台，加速拓展海產品等高端動物蛋白的 採購、加工及分銷業務。2017 年 8 月，佳沃股份完成了對中國領先海產品銷售商青島國 星的控股收購，增強了在高端動物蛋白產業鏈上游資源的控制能力，青島國星是中國最 大的北極甜蝦進口分銷商，最大的狹鱈魚加工出口商，全管道佈局的進口海鮮零售商。 同時，KB Food 積極執行上游資源整合戰略，進一步鞏固了其在澳大利亞的競爭優勢。 在此基礎上，公司已經籌畫將更多澳洲優質海產品出口至國際市場，特別是中國市場。 豐聯集團產品結構持續優化，差異化競爭模式進一步成熟，使得整體運營效率和經營利 潤大幅提升，報告年內淨利潤同比增長 853%。佳沃集團通過投資華文食品進入深加工 食品領域，年內，佳沃集團還完成了對九橙食品的戰略投資，實現了在綜合食材供應鏈 領域的戰略佈局。



新材料板塊收入人民幣 48.76 億元，同比增長 4%。聯泓集團薄壁注塑聚丙烯產品、EVA 電纜料實現國內市場佔有率第一，EVA 新產品成功打入光伏應用領域，且銷量穩步增 長，特種 EOD 產品比例快速提升，公司產品結構不斷優化，盈利能力及市場影響力進一 步提升；聯泓新材料引進中國科學院戰略投資，實現了其與中科院深厚技術積累與創新 資源的對接，優化了資本結構，聯泓新材料發展競爭力得以進一步提升。同時，基於調整投資組合、優化資產配置並進一步推動戰略聚焦的考量，公司向第三方戰略投資者轉 讓了所持有的星恒電源全部 33.21% 股權，交易對價約人民幣 930 百萬元，確認稅後處置 收益人民幣 386 百萬元，實現較好的投資回報。



財務投資



君聯資本 （風險投資）

君聯資本是中國領先的風險投資機構之一，截至 2017 年底，共管理 18 期基 金，基金管理總規模突破 350 億。2017 年，新募集一支人民幣基金，另外完 成一支美元基金及一支人民幣基金的最終募集，報告年內募集基金總額為 人民幣 36.1 億元。



報告年內，累計完成 60 項新項目投資，涵蓋 TMT 及創新消費、智慧製造、 專業服務、醫療健康、文化體育等行業內的創新及成長期企業，全部或部 分退出項目 21 個，為聯想控股貢獻資金回款超過人民幣 7 億元，創造了良好 的現金收益。在管企業有 8 家在國內外資本市場完成首次公開上市，分別為 富瀚微、碳元科技、藥明生物、聯合光電、貝瑞和康、金域醫學、璞泰來、 拍拍貸。



截至 2017 年 12 月 31 日，共有 47 家投資企業成功上市，退出項目的內部平均 收益率介乎於 35% 至 40% 之間。



2018 年，計劃完成二期文化體育基金的最終募集並新募集二期醫療人民幣 及美元基金、五期人民幣綜合基金和八期美元綜合基金，此外，將繼續推 動在管基金的項目退出，創造良好的投資人資金回收。



弘毅投資 （私募股權 投資）

弘毅投資是中國領先的股權投資及管理機構之一，截至 2017 年底，共管理 13 期基金，管理資金總規模突破 700 億。報告年內，完成了第 2 期地產增值 型策略基金的募集工作，募集總額人民幣 25.6 億。同時，弘毅地產基金與 北京市海淀區區屬國企戰略合作的海淀科技產業空間優化基金，以及弘毅 投資整體平台下專注於大文化產業投資機會的文化產業基金，在報告期內 啟動募集並完成了首輪交割，已募集規模分別達到人民幣 10.8 億和人民幣 6.6 億，兩期基金的募集工作目前仍在持續進行，募集規模預期還將進一步 增加。



報告年內，弘毅 PE 基金完成了 14 個新項目或原有項目的追加投資，涵蓋醫療、消費、服務等多個領域的創新或成長性企業；共完成 12 個項目的完全 退出或部份退出。弘毅夾層基金完成了 6 筆新投或追加投資，完成 8 個項目 的完全退出或部份退出。弘毅地產基金完成了 7 個新項目的投資，共完成 1 個項目的部份退出。弘毅文化產業基金完成了 2 個新項目的投資。



報告期內，弘毅合計為聯想控股貢獻超過人民幣 14.7 億元的現金回款，在 管企業有 1 家企業在香港資本市場上市（弘和仁愛）。



截至 2017 年 12 月 31 日，弘毅投資共有 41 家被投企業成功在境內外上市（含 PIPE 投資）及 3 家在新三板掛牌；已完全退出其於 43 家公司的投資，這些投 資的內部收益率的中位數在 16% 以上。



聯想之星 （天使投資）

聯想之星是中國領先的天使投資機構，專注於 TMT、醫療健康、人工智 慧等三大方向的早期投資。截至 2017 年，聯想之星共管理 5 支基金，管理 資金規模人民幣 25 億元，累計投資境內外項目超過 200 個，已投出樂逗遊 戲、曠視科技 face++、思必馳、中科虹霸、作業盒子、北科天繪、燃石醫 學、開拓藥業、派格生物、微納芯、智康博藥等優質項目。



報告年內，投資境內外項目超過 50 個，涵蓋航天科技、智慧汽車、大數據、 機器學習、量子科技等前沿領域，在管項目有 63 個實現下輪融資，2 個項 目（眾言和友信）完成新三板掛牌，7 個項目實現退出。



2017 年，聯想之星新募集三期人民幣基金及三期美元基金，在管資產規模 得以擴大。報告年內三期人民幣基金募集總額超過人民幣 7 億元，三期美 元基金募集總額美元 2,000 萬元。



2015 年底發起成立 Comet Labs 人工智慧加速器，佈局全球人工智慧產業。



關於聯想控股股份有限公司

聯想控股是中國領先的大型投資集團，公司購建起了「戰略投資 + 財務投資」雙輪業務協同 驅動的創新商業模式。戰略投資業務分佈於 IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以 及新材料五大板塊；財務投資業務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資，覆蓋企業成 長的所有階段。過往三十多年中，在創始人、董事長柳傳志先生及總裁朱立南先生的領導下， 公司通過把握中國經濟發展的重要主題、靈活的投資手法及豐富的管理經驗，打造並在持續培 養一批有影響力的優秀企業, 促動業務之間的協同，並持續優化自身投資組合，以實現公司價 值的持續增長，目前公司的戰略投資聚焦於金融服務、創新消費與服務及農業與食品三大領域， 並持續關注海外資產投資。

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