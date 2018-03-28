聯想控股2017年歸母淨利50.48億元

雙輪驅動模式產出新案例 投資組合價值增長穩健



香港, 2018 年 3 月 28 日 - (亞太商訊) - 香港信報財經新聞報道稱，環球股市今年以來反覆向上，尤其恆指在年初突破歷史高位 33484 點，刺激多家企業盈利和股價向好，中國領先的多元化投資控股集團聯想控股（03396）昨日公佈其 2017 年度業績，收入及歸母淨利均錄得穩健增長。於去年 12 月底，公司獲紫光控股（00365）連續增持，持股增至 7.07%，刺激聯想控股股價一度走高，雖較上市發行價仍有一段距離。事實上，聯想控股自上市以來股價長期被低估，或與其業務模式未被市場充分理解有關。不過隨著這次獲紫光入股，公司前景或將逐漸受到市場認可。在剛公佈的 2017 年度業績中，聯想控股錄得上市後第 3 年持續業績增長，全年收入同比上升 3% 至 3,163 億元（人民幣，下同），歸母淨利雖受到 IT 板塊拖累，然而戰投其它板塊以及財務投資部分貢獻了穩健利潤，致使公司歸母淨利同比依然錄得 4% 的增長至 50.48 億元，此外，公司每股基本盈利 2.16 元，建議每股派息 0.27 元。



聯想控股總裁朱立南表示：「2017 年，在積極向好的大環境下，公司強化『雙輪驅動』優勢，在金融服務、創新消費與服務、農業與食品三大戰略聚焦板塊打造不斷成長的投資組合，實現了支柱型資產購建和海外資源配置上的突破性進展，通過『管控 + 服務』的多元化手段，進一步提升組合價值。2018 年，公司將繼續強化價值創造及雙輪業務的協同優勢，以明確的策略和更強的執行力，促動未來更多戰略成果的產出。」



「雙輪驅動」再次帶動成果落地



聯想控股曾多次強調戰略投資與財務投資之間的協同效應，而這一與眾不同之處為其在 2017 年帶來新成果。公司去年分別與君聯資本共同戰略投資東航物流，以及與弘毅投資共同控股三育教育。報告期內，聯想控股以 10.25 億元入股首批國企混改試點東航物流 25% 股權，對應本輪投資後估值 41 億元。交易完成後聯想控股直接持股 20.1%，君聯資本持股 4.9%。另一邊廂，作為具前瞻性的企業，聯想控股及弘毅投資基於對學前教育行業的看好，通過共投放大了投資體量，戰略控股全國領先的中高端直營連鎖幼兒園集團三育教育，投資規模約 1.275 億美元，交易完成後聯想控股直接持股 51%，弘毅則持股 29%。



投資組合進一步優化 被投企業對接多元化資源



聯想控股多年來都鼓勵並幫助被投企業通過再融資、分拆、上市、引入戰略投資者等多種方式來獲取企業發展所需的資源。其中，農業與食品板塊打造了首個戰略性產業上市平台——佳沃股份，其於報告期內完成了重大資產重組，取得國內領先海產品銷售商青島國星的控股權；同時，豐聯酒業與 A 股上市公司河北衡水老白乾牽手整合，已獲得中證監批准。



公司戰投旗下的新材料板塊投資組合也得到進一步優化。國科控股合計以 8.5 億元戰略投資聯泓新材料，投前整體估值約 24.6 億元。同時，聯想控股還出售了所持有的星恒電源全部股權，整體估值 28 億元，交易對價約 9.3 億元，實現了較好的投資回報。



聯想控股在戰略聚焦的金融服務、創新消費與服務、農業與食品三大板塊持續拓展增量業務的同時，也不斷優化自身存量業務，使組合更具吸引力。報告期內，上述三大板塊收入分別錄得同比增長 130%、32% 及 52%，其中多間被投企業已具備上市條件，如正奇金融、聯泓新材料、佳沃鑫榮懋、東航物流等等。相信隨著聯想控股上市期滿三年後，條件適宜時，被投企業將會通過登陸資本市場等方式，逐步釋放其顯性價值。



財務投資持續貢獻穩健回報 基金平台發展再上台階



隨著經濟逐步回暖，聯想控股的財務投資業務帶來可觀回報，期內歸母淨利同比增長 42%，投資收入及收益同比增長 122%，整體公允價值及分配收益均顯著提升。旗下三家基金平台回報不俗之餘，並各自發展進入新的階段。



聯想之星 - 天使投資

基金管理規模：25 億元

關注領域：TMT、醫療健康、人工智能等三大方向的早期投資。

報告期內：投資境內外項目超過 50 個，63 家被投完成下輪融資，2 個項目新三板掛牌，7 個項目實現退出；新募集人民幣 7 億元，美元 2000 萬元。

截至 2017 年 12 月 31 日：投資境內外項目超過 200 個，已投出樂逗遊戲、曠視科技 face++、思必馳、中科虹霸等優質項目。



君聯資本 - 風險投資

基金管理規模：突破 350 億

關注領域：TMT 及創新消費、智能製造、專業服務、醫療健康、文化體育等行業的創新及成長期企業。

報告期內：完成 60 個新項目投資，全部或部分退出項目 21 個，8 家企業成功上市；新募集人民幣 36.1 億元。

截至 2017 年 12 月 31 日：47 家被投上市，退出項目的內部平均收益率介乎於 35% 至 40% 之間。



弘毅投資 – 私募股權投資

基金管理規模：突破 700 億

關注領域：國企改制、民企成長及跨境併購等方向，並持續在消費、服務、大健康、先進製造及移動互聯等領域進行行業專注的投資實踐。

報告期內：完成 29 個新項目或原有項目追加投資，全部或部分退出項目 21 個，1 家在管企業在香港上市；新募集人民幣 43 億元；獲批公募基金牌照。

截至 2017 年 12 月 31 日：共有 41 家被投上市、3 家新三板掛牌；完全退出 43 家公司的投資，這些投資的內部收益率中位數在 16% 以上。



聯想控股董事長柳傳志先生表示：「2017 年對於中國來說是不平凡的一年。供給側結構性改革進一步深化，同時，國家更加關注高品質發展，龐大的消費群體、雄厚的民間資本、日益成熟的創新驅動基礎等，這些都使得中國經濟的未來發展空間巨大。聯想控股將繼續把握包括脫虛向實、消費升級及科技突破等方面的機遇，大力強化機制與執行，充分發揮多年積澱和雙輪驅動優勢，堅持價值創造，扎實推進自身戰略以達成既定目標；同時也要立足更長遠的發展，站在戰略的高度謀篇佈局。」



關於市場傳聞聯想控股有可能成為 H 股全流通試點之一，公司高級副總裁兼首席財務官寧旻先生表示：「這是中國證監會在推進中國資本市場改革中一個非常重要的創新性舉措。對於聯想控股而言，如果實現全流通的話，有利於我們的市場價值提升，員工股權激勵的落地，也會大大提高公司在港股流通股的比例和流通數量。目前，相關事宜正在監管溝通過程之中。」



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