〈金管會立院備詢〉防堵靠委託書奪經營權 金管會要訂遠航條款

樺福遠航集團董事長張綱維去 (2017) 年底透過徵求委託書，順利入主三信商銀，一舉打破了金管會要求持股超過 10% 就必須審查大股東適格性的天條，讓金管會對金融業的股權管理形同虛設，對此，金管會主委顧立雄今 (22) 日表示，擬從嚴管理金融業徵求委託書的規範。

依據現行《銀行法》、《保險法》規定，都有對股權管理的限制，同 1 人及同 1 關係人想要持有銀行和保險業股權超過 10%、25% 及 50% 都須審查大股東適格性、事先申請核准。

但是，張綱維去年透過委託書徵求股權達 13.85%，再加上自身原本持股 4%，又有和築 (寶佳)、龍邦等盟友助攻，讓張綱維掌控三信商銀近 3 成，透過徵求委託書「鑽漏洞」順利入主三信商銀。

顧立雄表示，樺福遠航持有三信商銀只有 4%，連銀行股東持股 5% 需申報的門檻都不到，但透過 7 家轉投資公司，以委託書共徵求 13.85% 股權，如此一來，規範超過 10% 就要進行大股東適格性審查在這案子上相當於崩解了。

若有心人士都比照此案透過徵求委託書掌控經營權，等於全部免經核准就可以長驅直入，所以，為了強化金管會對銀行大股東適格性的審查，顧立雄表示，擬從嚴管理金融業徵求委託書的規範，委託書徵求擬比照銀行法的「同一關係人」，即委託書徵求上限將從「同一人」的 3%，限縮為「同一關係人」。

也就是，若屬同一集團、有共同目的採取集體行動者，最高就只能徵求 3% 股權，防堵用多家轉投資公司透過徵求委託書鑽法規漏洞。