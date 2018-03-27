兩會後的中國 聚焦創新、科技、醫療產業

中美貿易戰影響市場投資情緒，不過中國兩會剛結束，進一步分析兩會後政府工作報告，除了今年經濟成長目標 6.5%，還將致力於轉型為高質量發展，並強力扶植新興產業。從這份報告來看，今年主導中國股市上漲將是具有創新特質，及具有獲利基本面支撐的產業，預期包括科技、醫療產業都是布局的重點，投資人在挑選中國基金時可多加留意。



鉅亨基金交易平台指出，這次的兩會，除了眾所矚目的憲法修正案，刪除了國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定外，兩會中由國務院總理李克強公佈的 2018 年政府工作報告，才是投資人應該注意的重點。

鉅亨基金交易平台表示根據政府工作報告，今年中國在經濟成長的目標設定為 6.5%，但經濟成長的方式不再以高速增長為訴求，改為質的發展；同時下調了財政赤字率至 2.6%，並對貨幣供給的成長速度改為中性看法，從這兩點看來，預期中國今年的資金不會太寬鬆，主導股市上漲的將會是來自於中國基本面的好轉與企業盈餘成長等因素。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，在政府工作報告中，李克強提到將強力扶持新興產業，例如：人工智慧相關研發與應用、積體電路、第五代行動通訊、新能源車等產業發展；在醫療方面，則是增加國民健保補助，並推進互聯網醫療發展。根據資料顯示，分析師也看好中國的科技、醫療產業今年獲利表現，預估盈餘成長率分別為 57% 與 36%，雙雙優於中國股市整體 32% 的水準。

朱挺豪認為，由於科技與醫療產業都是中國經濟轉型中的重點項目，再加上今年預估獲利樂觀，建議投資人可關注相關產業的投資機會。整體而言，今年中國經濟轉為追求高品質的成長，並以創新產業為發展主軸，投資人可選擇持有科技、醫療產業較高比例的中國基金佈局。