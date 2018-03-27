知名對沖基金經理：特斯拉處于破産邊緣 活不過半年

北京時間27日消息，美國《商業内幕》(Business Insider)網站近日刊文稱，美國知名對沖基金經理約翰-湯普森(John Thompson)認為，特斯拉正處在破産邊緣，未來18個月内將需要籌集約80億美元，如果沒有華爾街銀行或私人投資者的支持，該公司可能在未來3到6個月内破産。

湯普森是Vilas資本管理公司的首席投資官，華爾街為數不多的一直跑赢大盤的對沖基金經理之一，他的基金正大舉做空特斯拉。以下是他關于特斯拉的文章：

“我認為特斯拉將在未來3-6個月内倒閉……部分原因是其無法制造并交付Model 3車型，部分原因是市場對Model S和Model X的需求下降，部分原因是估值極端，部分原因是穆迪將特斯拉債券定位為CCC，這樣使得零部件合資夥伴要求特斯拉支付後提供産品，部分原因是市場最近對特斯拉的偏好下降，部分原因是我們懷疑特斯拉存在財務欺詐行為，而且特斯拉最近有兩位財務大將離職……

毫無疑問，特斯拉正處于破産的邊緣。

如果特斯拉在未來12個月内無法從華爾街或者私人投資者那裡獲得資金，那麽該公司將無法存活下去。

我們預計特斯拉在未來18個月内大約需要80億美元來彌補運營虧損、資本支出、到期債務和周轉資金需求。

然而，由于美國證券交易委員會過去的調查和目前的調查(該公司沒有披露這一事實)，特斯拉可能很難進入公開市場。

根據最近的一份分析報告，在過去5年裡，特斯拉收到了美國證監會有85份要求增加信息和披露信息的要求。相比較之下，福特一份都沒有收到，這意味着特斯拉正在觸及很大邊界。

當一家公司接受正式調查時，就會很難從公開市場籌集資金，因為這些調查必須公開，這通常會使股票和債務價值受到影響。

因此，特斯拉投資者更希望中國或其他地方的投資者能進入來保持公司的償付能力。

事實上，特斯拉的估值是福特的兩倍，而福特去年生産了600萬輛汽車，利潤高達76億美元，而特斯拉隻生産了10萬輛，但虧損了20億美元。

此外，福特有120億美元現金應對不測，而特斯拉在未來3個月可能會耗盡所有資金。

我從未在我的職業生涯中看到過如此荒謬的事情。”

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