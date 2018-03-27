宏碁攻智慧城市商機 推出智慧電子票證等各式領域解決方案

宏碁 (2353) 參展 2018 智慧城市展，展出多項移動生活、健康照護與數位看板等各式領域的智慧雲端解決方案，包含智慧電子票證、智慧停車、智雲健康照護平台與智雲數位看板解決方案，以「創新矽島」(Si-nnovation Island)為願景。宏碁指出，智慧交通是其打造智慧城市的重要實現之一，宏碁身為全台最大公車智慧票證系統供應商，深耕智慧電子票證技術，以可支援多卡應用的智慧驗票機串聯多元票證金流，提供完整、穩定與安全的電子票證服務平台，目前已應用於展場及各式大眾運輸工具。



宏碁同時展出雲端智慧停車服務解決方案，透過整合電子票證、車牌辨識、影像辨識、停車 APP，針對路邊停車、路外停車等私人運具，提供車主、停車場業者與地方政府具備智慧化、雲端化、提升管理效能的智慧停車服務。其「智慧路邊停車收費計時管理系統」，可令車主透過手機有效降低找車位時間，目前已導入台南，也開始應用至北高兩市。



在智慧醫療領域，宏碁說，「打造遠距雲端健康城市，推動智慧醫療再升級」是該公司在智慧醫療領域的願景。aBeing Wellness 宏碁智雲健康管理平台可以協助醫療服務的相關機構，透過無線健康量測醫療設備與穿戴式裝置，收集生理數據，提供慢性病病友健康監測和遠距照護的服務，是現代人自主健康管理以及高齡化社會照護的新利器。aBeing Wellness 宏碁智雲健康管理平台今年在智慧城市展中獲頒「智慧城市創新應用獎」。



此外，宏碁透過獨家雲端、大數據分析與物聯網整合技術，以「abSignage 智雲數位看板解決方案」提供數位行銷一站式服務，透過敏銳的的洞察，打造精準行銷，增加銷售動能。除了台灣，abSignage 智雲數位看板解決方案已導入德國與日本，取得初步的成果。



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