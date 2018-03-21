宏碁去年EPS 0.93元 每股擬配0.7元現金股利 皆創三造以來新高

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今(21)日公告去年財報，去年全年稅後純益為 28.16 億元，由前年全年虧損 49 億元轉正，每股稅後純益為 0.93 元，稅後純益與每股純益創近 7 年新高，也是宏碁三造 (2011 年) 以來表現最好的一年，宏碁董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.7 元現金股利，配發金額也創 7 年新高，現金殖利率約 2.6%。

宏碁去年營收為 2372.75 億元，較前年成長 1.98%，毛利率 10.7%，創下 14 年以來新高，營業淨利為 36.7 億元，為前年的 3 倍，也創 7 年以來新高，營益率 1.5%，年增 0.99 個百分點，全年稅後純益為 28.16 億元，每股純益 0.93 元。

宏碁去年營運表現亮眼，主要受惠電競產品需求成長帶動，此外高速運算 (HPC) 產品等也陸續傳回捷報，同時旗下轉投資部分如宏星科技 (StarVR) 等公司營運也穩定，推升宏碁去年整體營運表現亮眼。

宏碁去年第 4 季營收為 670.39 億元，較第 3 季增加 10.7%，較前年同期成長 8.7%，毛利 71.48 億元，毛利率 10.7%，季減 0.36 個百分點，年增 1.68 個百分點，營業淨利 12.9 億元，季增 38.3%，年增 8.7 倍，營益率 1.9%，創 27 季以來新高，稅後純益 10.6 億元，季減 26.8%，也較前年同期虧損轉盈，每股純益為 0.35 元。

宏碁董事會今日也決議，以穩定提供股利為目標，將以資本公積發放現金，依股東持有股數計算，每股擬發放現金股利 0.7 元，以今日宏碁股價收盤價計算，現金殖利率 2.6%。