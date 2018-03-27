世紀鋼今日召開股臨會，新增公司業務配合風電投資新事業

【財訊快報／李娟萍報導】世紀鋼 (9958) 今日召開股東臨時會，會中通過修改「公司章程」議案，新增發電、輸電、配電機械製造等新業務，以配合該公司新增的離岸風電事業。該公司董事長賴文祥指出，政府單位將於 4 月作遴選風場開發團隊，並要求國外開發商技術移轉、本土化發展，世紀鋼在其中扮演的角色，著重在水下機組鋼構業務。其實所提供的產品跟目前本業差不多，不一樣的地方，只有重件碼頭、工廠土地、構件技術。



此一領域，國內目前應只有世紀鋼及中鋼 (2002) 可以承接相關業務。世紀鋼已承租台北港作為重件碼頭，土地是國家資產，世紀鋼將承租 20 年。



賴文祥說：「我們賣的鋼構，不做風場開發、風機組裝及風場運維。」水下機組鋼構將裝設在離海岸 40-50 公尺的海底，相當於 20 樓層的高度，因此，必須在港埠就近生產。



賴文祥分析，國內營建及房地產的鋼構市場是「供過於求」，但是，離岸風電的鋼構市場是「供不應求」，有鑑於政府政策上的自製率規定，各大風場開發商紛紛與世紀鋼子公司世紀風電簽約，由於風電廠的電費較高，預期開發商的付款條件也會簽的比較好。



賴文祥表示，目前已與世紀風電簽署備忘錄的開發商，包括丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、達德、沃旭等，未來將承接各大開發商的水下機組訂單。世紀鋼持有世紀風電 65% 股份，世紀鋼除有轉投資收益外，世紀風電接到相關訂單後，將委託世紀鋼生產水下機組鋼構，就本業上，對世紀鋼營收也會有直接的挹注。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』