哈佛大學公衛學院與微醫在華簽署諒解備忘錄

香港，中國 - Media OutReach - 二零一八年三月二十七日 - 哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（下稱「哈佛公衛學院」）與中國領先的醫療科技平台微醫控股（下稱「微醫」）共同宣佈在中國上海簽署諒解備忘錄，在中國大力推進「從治病為中心轉變到以人民健康為中心」的背景下，雙方商定建立基於互聯網、大數據和人工智能的合作，共同推動中國基層醫療保健、疾病預防和健康扶貧等工作。據悉，這是哈佛公衛學院首次與亞太區互聯網醫療平台開展此類合作。

本諒解備忘錄執行期為 5 年。雙方友好協商同意，將合作探索設計一種基於 PPP 公共私营合作制（Public-Private-Partnership）模式、創新的激勵機制、合理的資源配置、互聯網平台和大數據支援的醫療衛生服務體系；利用人工智能技術，建立一個為全科醫生提供培訓和人工智能輔助診斷、健康管理、治療的工具；同時，雙方還將探索利用互聯網平台開展重疾篩查和預防、使用前沿的大數據分析與區域醫療健康大數據結合以提高醫療服務效率和品質。

近年來，中國積極推進醫療衛生體制改革，建立長效機制，並注重利用互聯網、大數據等新興技術改進醫療衛生服務，推動了公平、可及的醫療保健目標的實現。哈佛公衛學院教授、哈佛中國健康合作項目主任葉志敏介紹，成立數十年以來，哈佛公衛學院一直致力於與中國的教育、研究和知識交流。

哈佛公衛學院院長蜜雪兒 · 威廉姆斯（Michelle A. Williams）與微醫董事長廖傑遠簽署了上述諒解備忘錄，並就合作執行計劃達成了共識。中國科學院院士、浙江大學校長吳朝暉，哈佛公衛學院教授、哈佛中國健康項目主任葉志敏，浙江大學醫學院副院長、浙江大學公衛學院院長許正平等出席了簽約儀式。

葉志敏教授表示，哈佛公衛學院與微醫建立這一合作關係，以深化哈佛公衛學院的機構承諾，通過有效和可擴展的政策創新、系統設計和實施以及資料科學，來促進中國人民的健康和福祉。

微醫是中國領先的互聯網醫療服務提供者，多次獲得騰訊、復星等機構的投資，目前市場估值超過 50 億美元 。

此前，香港恒隆集團家族晨興基金會曾向哈佛公衛學院捐贈 3.5 億美元，晨興集團同時也是微醫的早期投資者之一。

微醫平台擁有 1.1 億註冊用戶，擁有 220,000 名合作醫生和 2,700 多家合作醫院，以資訊技術驅動醫療保健工作，構建了一個線上、線下結合的新型醫療服務體系，並在智慧醫療領域進行了戰略性佈局。日後，哈佛公衛學院將發揮其在衛生政策和中國醫療改革方面的經驗，結合微醫及合作夥伴在中國互聯網醫療領域的實踐，協同改善中國的醫療保健與健康水平。

關於哈佛大學陳曾熙公共衛生學院

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的歷史可以追溯到在上世紀初，該學院始建於 1913 年，最初是哈佛大學與麻省理工學院為衛生官員而設的學校，提供美國第一個專業公共衛生培訓課程。1946 年起，該學院成為獨立的學位授予機構。

今天，哈佛公共衛生學院匯集了多個學科的專家，成為培育新一代全球衛生領導人的機構，對改善世界各地人民生活和健康作出貢獻。

哈佛公共衛生學院匯聚了頂尖的科學家、教育工作者和學生，通過學院全體的共同努力，在學術上及科研上取得突破性的成就，並為公共政策和醫療保健作出實踐。