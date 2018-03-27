媒體：騰訊音樂轉讓10億美元股權 今年上市估值230億美元

摘要：據消息人士稱，騰訊音樂上市時間將在 2018 年。

騰訊音樂估正在進行的一輪 10 億美元的股權轉讓，按照本次股權轉讓的對價計算，騰訊音樂估值達 230 億美元。

2017 年 3 月 26 日，《華爾街日報》援引知情人士稱，騰訊旗下數位音樂流媒體業務騰訊音樂估值飆升至 250 億美元。《財經》記者從消息人士處獲悉，騰訊音樂正在進行的一輪 10 億美元的股權轉讓，不過根據記者了解到的本次股權轉讓對價，騰訊音樂估值實際為 230 億美元。

上述消息人士對《財經》記者表示，騰訊音樂目前並不缺錢，這次交易主要是老股的轉讓，其認購規模要求為 1 億美元起。

值得注意的是，2017 年 12 月，瑞典音樂流媒體公司 Spotify Technology SA 斥資 9.1 億歐元（11 億美元）收購了騰訊音樂 9% 的股份，據此計算，騰訊音樂的整體估值為 101.1 歐元，約合 123 億美元。這意味著騰訊音樂的估值在將近 4 個月內實現了將近翻倍的增長。

一位長期從事 IPO 業務的人士告訴《財經》記者，在短時間內估值增長主要原因有兩個，其中一個是該公司即將有上市的計劃。對於一家公司而言，其可流通股票與不可流通股票的價格必然不同。

就在 3 月 21 日，騰訊公司總裁劉熾平在騰訊財報電話會議上表示，在可見的將來，騰訊音樂有可能是被分拆上市的候選者，其主要原因在於，其股東結構更適合分拆。一位接近騰訊音樂的人士告訴《財經》記者，騰訊音樂上市時間將在 2018 年。

不過，上述從事 IPO 業務人士稱，按照國際評估師協會給出的指引，流動性溢價能夠帶給估值增長，但估值翻倍的情況不太可能出現，因此騰訊音樂的估值翻倍並不僅僅源於即將上市的計劃。

另一種情況在於，Spotify Technology SA 在 3 月招股書上對於騰訊音樂的估值已經不再準確。

2017 年 12 月，Spotify Technology SA 在宣布收購騰訊音樂 9% 的股份時的 9.1 億歐元只是雙方協商的基準日價格。一般而言，從接觸協商的基準日到真正完成融資短則 45 天，長則 90 天，因此 Spotify Technology SA 在招股說明書上所顯示的騰訊音樂 123 億美元的估值，距今也已經有半年左右的時間。

上述人士表示，業績改善、投資人對騰訊音樂預期的看好，以及流動性的溢價等綜合因素導致了騰訊音樂估值在半年左右的時間內實現了翻倍。

易觀千帆發布的《中國行動音樂市場季度監測分析 2017 年第 1 季度》數據顯示，針對 4.42 億行動端月活躍用戶的行為監測結果，騰訊音樂集團旗下的酷狗音樂、QQ 音樂、酷我音樂位於前三。

截至 2016 年年底，騰訊音樂擁有 QQ 音樂、酷狗音樂、以及酷我音樂三大播放器的騰訊音樂娛樂集團（以下簡稱騰訊音娛）營業收入近 50 億，毛利近 15 億，凈利潤接近 6 億。該集團預計 2017 年全年營業收入超過 90 億，凈利潤超過 16 億。根據騰訊公司 2018 年財報，騰訊社交網路收入年增率增長 52%，得益於音樂虛擬道具的售賣推動。

不過儘管如此，騰訊音樂也面臨着不小的挑戰。此前，獨家版權一直是騰訊音樂集團的競爭壁壘，騰訊音樂娛樂與 200 多家唱片公司建立了版權合作，其中獨家版權戰略合作機構有 30 餘家。但隨著 2017 年起，在各大平台版權實現了互相轉售，絕大多數音樂版權在各大音樂類平台都能夠被用戶所獲取，獨家版權已經難以成為平台絕對的壁壘。

在在線音樂行業進入下半場，騰訊音樂如何加強曲庫的精細化營運與會員服務成了最大的挑戰。在這條戰線上，騰訊音樂與網易雲音樂與阿里音樂旗下蝦米音樂相比暫時沒有展現出絕對的優勢。

此外，騰訊音樂的音樂服務矩陣也遭受了外部的挑戰。騰訊音娛除了以 QQ 音樂、酷我音樂、酷狗音樂為代表的播放器業務外，還有以酷狗直播為代表的直播業務，以及以全民 K 歌為代表的在線 K 歌社區。

後兩者作為直播產品與社區產品，承載了騰訊音樂的增加用戶粘性與收入的作用。據《財經》記者了解，全民 K 歌產品在 2017 年被收錄進了騰訊集團「名品堂」，獲得產品大獎。

不過相較於外界強大的對手，全民 K 歌與酷狗直播這類社區型產品仍然相對弱小。以今日頭條的抖音與快手為例，根據極光大數據 7 月份發布的一則報告：截至 2017 年 7 月 23 日，抖音的安裝量是 2086 萬，快手的用戶數則早已超過 5 億；抖音日活從 2017 年 4 月份開始迅速攀升，從 29 萬上升到至 173 萬，快手的日活則一直在 5000 萬以上。

網易雲音樂在 2018 年 3 月同樣推出「短影音現金激勵計劃」，未來一年將投入數千萬現金扶持優質原創影音，全年簽約超 1000 位獨家創作人，原創影音包含二次剪輯，構思創意，劇本等多種形式。

面對行業競爭逐漸遠離燒錢的版權大戰，同時外部競品也在不斷進行多元化的拓展，對於騰訊音樂而言，只有在鞏固固有優勢的同時，尋找到新的增長點，以及更有力的創新，才能在行業競爭與資本市場上獲得更好的表現。

『新聞來源／華爾街見聞』