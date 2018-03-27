【港股收評】高開低走非好事 藥股業績好壞你要知

大市半日升近300點，投資者會否感到收貨？相信感到收貨的投資者相當有限，因為今早大市高開436點，其後升幅逐步收窄。這種先高後低的走勢，又如何令到投資者感到心滿意足？反而投資者要小心留意大市升勢進一步收窄，需考慮應該是否要將非核心持倉沽出。

生指數中午收市報30826點，升277點，國企指數中午收市報12305點，升107點，成交額為745.01億元。

說真的今早大市只屬反彈，又不見得有太大特別之處。帶動大市反彈又是一眾藍籌金融股及股王騰訊控股(00700-HK)。不過今早表現又並非全無投資者值得留意之處，看看今早中資電訊股獲得投資者垂青，此情況是近期較罕見，是因為中資電訊股的價值已體現，或是個別投資者在市況前景未明，而將資金轉投入高息股或公用股有關？相信發生此情況機會不少。不排除在午後中資電訊股仍是大市焦點，追貨？暫時不建議。

當然在中午時公布2017年全年業績的瑞聲科技(02018-HK)亦是投資者力捧對象，半日抽升近6.8%，為今早表現最差的藍籌股。手機設備股可以說是近期大市亮點，投資者可以多加留意。

內房股今早亦普遍上揚，這與美元兌人民幣轉弱有關，畢竟外債負擔較重的內房股，可以從美元兌人民幣轉弱的過程中受惠。當然投資者若要在內房爰尋寶，還是龍頭股較好。

醫藥股今早表現仍然極度強勢，其中藥明生物(02269-HK)今早又再次迫近歷來高位。若投資者目前手持醫藥股，可以繼續持有而無需急於出手獲利。當然投資者亦要留意個股業績表現，不要盲目，見業績欠理想之餘，又已錄得一定利潤者，先走為尚。

2018年3月27日中午12時30分

文﹕張偉倫

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