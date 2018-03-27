車用鏡頭出貨看增5成，佳凌擬引進合作夥伴，今年獲利有望上衝

【財訊快報／戴海茜報導】佳凌 (4976) 為國內鏡頭廠較早切入車載布局，董事長劉嘉彬指出，去年車用鏡頭占營收比重 18%，預估今年占比可望拉升至 25%，出貨量也將可成長 50%，對於今年業績將比去年成長。法人指出，佳凌今年獲利可望進一步提升。佳凌 2017 年營收 14.97 億元，毛利率 12.06%，營業淨利 1347 萬元，營益率 0.9%，稅後淨利 1096 萬元，EPS 為 0.1 元，在連續虧損 3 年後首度轉虧為盈。



劉嘉彬指出，佳凌 2010 年進入車用鏡頭領域，除了裕隆 (2201) 自主品牌納智捷外，也供應大陸東風裕隆汽車，隨著車用鏡頭搭載汽車成為趨勢下，佳凌鏡頭出貨也逐步放大，去年車載鏡頭出貨約 200 萬顆，今年目標上看 300 萬顆，年增 50%。



劉嘉彬表示，佳凌藉由 G-Mo 技術占有車用市場，並與客戶進行自動駕駛用鏡頭，今年底占營收比重也將由去年 18% 提升至 25%。根據公司規畫，2020 年車用占比將攀升至 70% 以上。



目前全球前十大車用鏡頭模組客戶佳凌已拿下 7 家，透過這些車用鏡頭模組廠出貨給日本、歐洲、美系及大陸各大車廠家佳凌也於去年拿下美國 Velodyne，能夠感測到 300 到 500 公尺以外光達 (LiDAR)(光學鏡頭＋雷射光)、「2Gmo＋3P(2 片非球面模造玻璃加 3 片塑膠)」，以及「3G＋2GM」等超高規格鏡頭訂單，在新客戶訂單湧入下，讓佳凌車載鏡頭出貨量成長迅速。



對於第一季展望，佳凌受惠車用及新切入日系投影機客戶追單，營收淡季不淡，法人估，本季營收年增 20-30%。



至於日前董事會決議將辦理私募，劉嘉彬表示，主要想透過私募引進共同結盟的合作夥伴，目前仍未與特定對象確定私募入股，提案讓股東會通過後視狀況運用。



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