潤泰新、潤泰全股利+減資回饋股東每股6元與8元

潤泰雙雄 - 潤泰新、潤泰全 2017 年度財報與股利政策出爐，由於去年處分高鑫零售股權挹注下獲利大爆發，潤泰新與潤泰全全年 EPS 分別為 6.91 元與 15.15 元，擬配現金股利 2 元與 4 元，再加上雙雙決議辦理現金減資可回饋股東，總計潤泰新與潤泰全每位股東，可分別拿回每股 6 元與 8 元現金。而今（27）日潤泰新與潤泰全股價也強勢走高，早盤漲逾 2%，但潤泰全隨後漲幅縮小。

潤泰新去（2017）年處分高鑫零售（中國大潤發）股權，總計處分收益稅前盈餘達 90.9 億元，其中去年已認列入帳 73 億元，另外的 17.9 億元預計將於今年認列。而在處分收益挹注下，潤泰新去年營收達 109.12 億元，年增 16.8%，稅後純益 111.64 億元，年增 40.6%，全年 EPS 為 6.91 元。

因此，潤泰新董事會也決議擬配發 2 元現金股利，總計將發出 33.44 億元現金，並決議辦理現金減資 4 成，將發出 66.88 億元，算算每位股東這次將可領到 6 元現金，總計發出高達 100.32 億元現金。

至於潤泰全去年前 3 季稅後純益 42.67 億元，年減 12.56%，EPS 為 4.81 元，雖然獲利衰退，但轉投資的生技股營運恢復動能，再加上處分高鑫零售股權於去年第 4 季入帳，因此全年營收達 310.43 億元，EPS 更達 15.15 元，董事會決議擬配 4 元現金股利，再加上辦理現金減資 4 成，算算可回饋給股東每股 8 元。

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