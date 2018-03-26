【安聯投信】貿易戰、升息干擾市場 債券利差放寬

上週政策因素紛擾影響市場，包含美國升息一碼、川普正式對中國課徵關稅等，使公債殖利率區間震盪，但多數風險債券利差放寬，表現偏弱。根據美銀美林引述 EPFR 截至 3 月 21 日，投資級債吸金幅度擴大，上週吸金 29.3 億美元；新興市場債吸金幅度微幅縮窄，上周獲淨流入 4.7 億美元；高收益債的流出狀況減緩，上周小幅流出 1.5 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美聯準會 3 月會議宣布升息一碼，表示對經濟狀況給正面評價，但會中亦指出不會加速升息腳步，中性看待通膨，使投資人解讀分歧。而近日川普對貿易制裁構想再度引發避險買盤，美國 10 年期國庫券殖利率單周先升後降，持平在 2.82%。

歐洲公債部分，由於市場擔憂川普近期言論成真恐擴及全球貿易戰，歐股下挫引發投資人避險買盤，德國 10 年期公債殖利率單周下滑 5 個基本點至 0.53%。

在投資級債部分，許家豪表示，上周全球投資級公司債下跌 0.18%，其中美國投資級債下挫 0.24%；歐洲投資級債微跌 0.06%。在利差部分，美國利差與歐洲利差均擴大 5 個基本點。

許家豪表示，美國 FOMC 會議結果出爐，市場對利率風險的擔憂相對淡化，因此資金再度湧入票息較高的長天期投資級債，共淨流入 33.7 億美元，較前周 14.6 億美元翻倍；短天期則小幅出現淨流出 4.3 億美元。

高收益債部分，許家豪表示，川普宣布對中國課徵關稅，引發貿易戰疑慮，導致全球高收益債利差放寬 9 點至 358 點，整周報酬下跌 0.25%。美高收下跌 0.24%，歐高收則下跌 0.25%。在不同評級部分，BB 級利差放寬 5 點，B 級利差放寬 5 點，CCC 級利差放寬 24 點，整體來說是 B 級債表現相對穩健。

許家豪表示，以美高收、歐高收與新興市場高收益債等三大高收益債族群來看，目前美高收的相對利差較高，且絕對收益也較具吸引力。此外，高盛統計今年高收益債供給相對偏低，發債量在過去 8 年來僅比 2016 年高收益債表現疲弱時略高，預計高收益債的供需技術面可望有一定程度的支撐。

在新興市場債部分，許家豪表示，貿易戰疑雲再起，全球風險性資產多數收跌，新興市場債利差也放寬 6 個基本點，整周下跌 0.24%。在債種方面，美元計價主權債單周利差放寬 5 個基本點，下跌 0.25%；美元計價公司債則下跌 0.29%，利差放寬 8 個基本點。

許家豪表示，上週巴西宣佈降息一碼至 6.5%，符合市場預期，整體貨幣政策環境仍相對寬鬆。而川普雖宣佈對中國課徵關稅，但也同步對一些新興國家宣佈永久豁免鋼鋁關稅措施，例如墨西哥、巴西與阿根廷，顯示貿易政策的走向對拉丁美洲相關國家是風險相對較低的。

展望後市，許家豪表示，聯準會對於今年升息三次的決策不變，而會後公布利率預測中值「點陣圖」顯示，2019 年和 2020 年升息次數分別為三次與兩次。緩步升息的腳步代表著通膨的狀況還在美國聯準會的預期範圍中。只是，利率走升的確會為債券帶來利率風險，因此，透過多元信用債布局，透過相對較高的配息，可彌補利率端造成的損失。觀察企業基本面，他表示，經濟轉佳有利企業體質改善，信用債中長期表現相對較佳，將視市場狀況動態調整，回補具利差優勢的高收益債，並適當加碼反應景氣回升的可轉債與新興市場當地貨幣債券。

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