中國原油期貨上市首日 1小時名義交易額破100億人民幣

中國原油期貨在 3 月 26 日上市，在正式開始交易的第一小時，名義交易額達到超過 100 億人民幣，而中國原油期貨的走勢與 WTI 原油期貨的價格走勢接近一致，若換算成美元，中國原油指大約比 WTI 原油指高出 2 美元。

INE 原油期貨價格與 WTI 原油期貨價格走勢相符

名義值 (Notional Value) 代表投資人進行保證金交易或是買賣金融衍生工具時，建立起的槓桿部位所代表的總資產值，投資人建立的部位名義值，可以是投入本金的很多倍。在中國原油期貨開始交易的第一小時，共交易 2.3 萬筆訂單，名義交易額達 100 億元人民幣，超過 15 億美元，代表著市場需求處於高點。

離岸人民幣與中國原油期貨的價格走勢相似，如同 WTI 原油期貨價格走勢與美元類似。中國原油期貨對近來走勢疲弱的美元可能是個威脅，也增添人民幣成為據主導性的世界貨幣的可能性。

隨著中國原油期貨真的上市，中國將挑戰美元計價的原油期貨，打擊他們的獨大性，對沖基金 Graticule Asset Management Asia 的管理合夥人兼投資長 Adam Levinson 去年曾提出警告，中國推出以人民幣計價的原油期貨合約，將會對那些沒有關心市場的投資者，投下震撼彈。

回溯至 2015 年，是中國首次開始威脅石油美元，當時俄羅斯的第三大石油生產商 Gazprom Neft，決定不以美元計價和結算石油，改採用人民幣與其他亞洲貨幣。伊朗在同年亦開始使用人民幣和其他外國貨幣進行貿易，包含伊朗石油的貿易。

在同一年，中國成立「絲路基金」，發展亞歐陸上經濟，使人民幣在歐洲的影響力開始提升。而基於中國對原油的需求在 2015 年呈現不穩定狀態，因此沒有完全威脅到石油美元

追蹤石油價格網站《OilPrice.com》的 Nick Cunningham 在 2015 年時指出：「僅管中國代表著 21 世紀，全球石油需求增長的最主要因素，但中國的石油進口在近幾個月呈現不穩定，在 4 月時，中國每天進口 740 萬桶原油，但在下個月，進口下滑至每天 550 萬桶。」

而現在中國需求不穩定的狀況已停止，中國在 2017 年成為進口原油最大的消費者，足以威脅石油美元。

中國成為原油進口國霸主

在以前，國際原油都以美元為計價基準，原油產出國出售原油賺取美元，並把賺取的美元拿來購買美債，此為石油美元的根基。但隨著中國推出人民幣計價的原油期貨，石油美元的影響力正逐漸下降，恐導致石油生產國減少美債購買，使美國陷入困難。



由於中國是最大的石油進口國，北京當局擁有一些談判籌碼，舉例來說，他們可以要求沙烏地阿拉伯以人民幣計價出售原油，中國官員將全力以赴重談貿易協議。

中國原油期貨上市，對石油美元是重重的一擊，對於主要的石油出口國家，這也是它們抵制石油美元系統的方式，美國經濟恐陷入困難。石油市場的秩序被打亂，人民幣可趁勢成為主要的世界貨幣，這將進一步削弱美元。