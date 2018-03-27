中國原油期貨開門紅 近月合約SC1809漲3.34%

中國首個國際化期貨品種原油期貨昨 (26) 日正式在上海國際能源交易中心上市交易，首日收穫開門紅，至收盤近月合約 SC1809 漲 3.34%，報 429.9 元 (人民幣，下同)。

中國原油期貨採用「國際平台、淨價交易、保稅交割、人民幣計價」，同時接受美元等外匯資金作為保證金使用。除了是中國第一個允許境外投資者直接參與的期貨品種，人民幣計價亦被視為中國原油期貨的最大亮點之一。

香港《文匯報》引述金聯創高級原油市場分析師奚佳蕊表示，人民幣計價不僅可以和原油去做兌換，也可以和美元去做兌換，真正實現用人民幣交割，同時也把人民幣推向到國際。

根據上海國際能源交易中心早前發佈的原油期貨合約上市掛盤基準價，SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903 合約的掛盤基準價為 416 元 / 桶；SC1906、SC1909、SC1912、SC2003 合約的掛盤基準價為 388 元 / 桶；SC2006、SC2009、SC2012、SC2103 合約的掛盤基準價為 375 元 / 桶。

原油期貨在首個交易日即大受熱捧。據彭博社報導，昨天交易集合競價吸引了 413 家交易商，集合競價成交 261 手。以交易量最大的合約 SC1809 的行情走勢為例，當日開盤價報 440 元 / 桶，較基準價上揚 5.77%。

隨後市場做多情緒進一步發酵，將 SC1809 升幅推漲至超 6%，之後漸漸恢復理性，合約進入波動區間，最終收於 429.9 元，漲 3.34%。原油主力合約 SC1809 全日約成交 4.07 萬手、176.4 億元；原油品種成交 4.23 萬手、183.47 億元。

令市場興奮的是，在正式開始交易的第 1 個小時，名義交易就達到超過 100 億人民幣，而首單法人戶委託交易則花落境外交易者、世界上最大的大宗商品貿易商、能源巨頭嘉能可公司 (Glencore)。

嘉能可表示，長期看好中國經濟，對中國期貨市場發展充滿信心，原油國際化推動了中國市場的定價能力，希望通過上海原油期貨完善其與中國企業貿易過程中的定價與風險管理問題。

中國原油期貨從醞釀到正式上線歷經 17 年的探索。分析人士認為，中國原油期貨將利於形成反映中國和亞太地區石油市場供需關係的價格體系。

央行旗下的《中國金融》雜誌官方微信公眾號稱，人民幣計價原油期貨的推出，將成為提升中國原油定價話語權、繼而讓人民幣在原油貿易計價與結算中得到一席之地的重要載體。