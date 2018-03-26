〈陸原油期上市〉中國推出原油期貨 除供企業避險外 目的爭定價權

中國原油期貨今 (26) 日正式上市交易。金融界報導，原油期貨是中國第一個對外開放的期貨品種，原油期貨在平台建設、市場參與主體、計價方式等諸多方面與國內現行期貨品種有所不同，以下這些有關原油期貨交易的知識，投資人必須瞭解。

■相對於其它品種有何特殊之處

原油期貨合約設計方案最大的亮點和創新是「國際平台、淨價交易、保稅交割、人民幣計價」。

〈國際平台〉

即交易國際化、交割國際化和結算環節國際化，以方便境內外交易者自由、高效、便捷地參與，並依託國際原油現貨市場，引入境內外交易者參與，包括跨國石油公司、原油貿易商、投資銀行等，推動形成反映中國和亞太時區原油市場供求關係的基準價格。

〈淨價交易〉

就是計價為不含關稅、增值稅的淨價，區別於國內目前期貨交易價格均為含稅價格的現狀，方便與國際市場的不含稅價格直接對比，同時避免稅收政策變化對交易價格的影響。

〈保稅交割〉

就是依託保稅油庫，進行實物交割，主要是考慮保稅現貨貿易的計價為不含稅的淨價，保稅貿易對參與主體的限制少，保稅油庫又可以作為聯繫國內外原油市場的紐帶，有利於國際原油現貨、期貨交易者參與交易和交割。

〈人民幣計價〉

就是採用人民幣進行交易、交割，接受美元等外匯資金作為保證金使用。交易單位 1000 桶 / 手，最小變動價位是 0.1 元人民幣 / 桶，最小漲跌停板幅度是 4%，交易時間是上午 9：00 到 11：30，下午 1：30 到 3：00。

■與國外原油期貨的區別

中國的原油期貨方案和目前國際上幾個主要的原油期貨品種在交割等級、合約大小、報價單位、交易時間、掛牌月份等多個方面都有所不同。

〈參與條件〉

個人 50 萬元人民幣，機構 100 萬元人民

〈開戶條件〉

1、可用資金：個人投資者 50 萬人民幣或者等值的外幣，機構投資者 100 萬人民幣或等值的外幣。

2、知識測試：開戶本人必須參加開戶機構安排的期貨交易考試並且合格。

3、交易經驗：開戶本人必須擁有 10 個交易日且參與 10 筆以上的境內期貨模擬交易記錄，或者近三年具有 10 筆以上境外期貨交易記錄。

〈境外客戶參與原油交易的 4 種模式〉

1、境內期貨公司會員直接代理境外客戶參與原油期貨；

2、境外仲介機構接受境外客戶委託後，委託境內期貨公司會員或者境外特殊經紀參與者 (一戶一碼) 參與原油期貨；

3、境外特殊經紀參與者接受境外客戶委託參與原油期貨 (直接入場交易，結算、交割委託期貨公司會員進行)；

4、作為能源中心境外特殊非經紀參與者，參與原油期貨。

■推出原油期貨的意義

1、為石油石化及相關企業提供保值避險工具

中國石油對外依存度日益提高，目前進口占比超過 55%，進口原油的保值和價格鎖定需求顯得十分強烈。根據中國國入世界貿易組織 (WTO) 協定，外國企業獲得與國內石油企業同等的國民待遇，外國企業帶著價格制定優先權和石油套期保值的雙重優勢進入國內石油市場。如國內企業無法通過石油期貨交易進行避險，就會處於更加被動和不利的境地。

其他的石油石化企業，比如一些民營企業，在產業鏈中沒有定價權，急需在原油期貨市場套期保值，鎖定生產經營成本或預期利潤，增強抵禦市場價格風險的能力。

2、爭取原油定價權，增強國際競爭力

由於亞太地區還沒有權威的原油基準價格，「亞洲升水」使中國進口原油每年要多支出約 20 億美元。近 20 年來，因為中國等亞洲國家無定價權，在不考慮運費差別的情況下，亞洲主要的石油消費國對中東石油生產國支付的價格，比從同地區進口原油的歐美國家的價格每桶要高出 1-1.5 美元。

亞太範圍來看，近年各國對亞太石油定價中心的爭奪日益激烈，中國處於比較被動的地位。亞洲最大的兩個能源期貨市場是日本石油期貨市場和新加坡石油期貨市場。中國大慶生產的原油掛靠印尼米納斯原油 (Minas) 定價，勝利、大港原油掛靠印尼辛塔中質原油 (Cinta) 定價，渤海原油掛靠印尼杜裡原油 (Duri) 定價。推出原油期貨，無疑將有助於中國爭奪國際定價權，穩定國內經濟運行。

目前國際上最具影響力的原油期貨交易中心為芝加哥商品交易所集團 (CME) 旗下的紐約商業交易所 (NYMEX)、以及洲際交易所 (ICE)，對應的 WTI、布倫特兩種原油期貨分別扮演著美國和歐洲基準原油合約的角色。

其他國家 (或地區) 上市的原油期貨合約影響力較小，包括杜拜商品交易所 (DME) 上市的阿曼 (Oman) 原油期貨；印度大宗商品交易所 (MCX) 的原油期貨及布倫特原油期貨；日本的東京工業品交易所 (TOCOM) 的中東原油期貨；莫斯科交易所的布倫特原油期貨；聖彼德堡國際商品交易所的烏拉爾 (Urals) 原油期貨等。