28字頭可期？中美貿易戰傳談和台幣早盤升破29.1

中美貿易戰傳出美國與中國大陸有望協商，達成某種程度妥協，台北股、匯市今（27）日早盤同步續揚，台股大漲逾百點，新台幣兌美元升破 29.1 元，一度來到 29.082 元、升值 7.1 分，目前在 29.099 元震盪。

中美貿易戰出現轉圜餘地，投資人恐慌情緒舒緩，美股出現報復性反彈，4 大指數全面狂漲，道瓊工業指數上漲 669.40 點、漲幅 2.84%、收在 24202.60 點；那斯達克指數上漲 227.88 點、漲幅 3.26%、收在 7220.54 點。台股今日開盤上漲 61.64 點，加權股價指數以 10901.69 點開出，目前上漲 120 餘點。

國際匯市部分，韓元持續反彈一度來到 1071.9 韓元兌 1 美元，日圓在避險情緒減緩下，日圓目前拉回至 105.62 日圓兌 1 美元震盪，而人民幣兌美元中間價來到 6.2816 元，較前一交易日中間價更大升 377 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在中美貿易戰傳談和下，國際股、匯市齊反彈，台股今日開盤後即大漲逾百點，新台幣兌美元以 29.14 元、升值 1.3 分開出後，美元賣盤湧現，尤其又適逢月底出口商有拋匯需求，新台幣隨後升破 29.1 元，觸及 29.082 元、升值 7.1 分，目前在 29.099 元震盪。

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