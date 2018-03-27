【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一強勁反彈，因有消息指美國及中國願意就關稅和貿易失衡問題磋商，人民幣兌美元昨天大漲 0.7%。道瓊斯指數大漲 2.8% 至 24,203 點；標準普爾指數上漲 2.7% 至 2,659 點；納斯達克指數急升 3.3% 至 7,221 點。

油價週一下跌，紐約 5 月期油下跌 0.5% 至每桶 65.55 美元。金價上升，因美國驅逐俄羅斯外交官，但部分被貿易戰輕微舒緩之消息所抵消，紐約 6 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,360.9 美元。

香港股市週一上升，內地股市個別發展。醫藥、水泥及石油股升幅較大，體育用品及物業管理股逆市下跌。個股方面，中遠海運港口（1199.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 107.4%，股價下跌 1.7%；中國海外發展（688.HK）及中國海外宏洋（81.HK）公布 2017 年股東應佔基本溢利分別按年上升 10.1% 及 41.2%，股價分別下跌 2.0% 及上升 0.2%；申洲國際（2313.HK）公布 2017 年核心股東應佔溢利按年上升 27.7% 且增派股息，股價上升 4.5%。恒生指數上升 0.8% 至 30,549 點，國企指數上升 0.6% 至 12,198 點，香港股市成交金額大跌 50.2% 至 1,411 億港元。上證綜合指數下跌 0.6% 至 3,134 點，滬深兩市成交金額減少 24.2% 至人民幣 4,766 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國海外發展（688.HK）昨日召開業績發布會，公司對 2018 年房地產市場持審慎樂觀態度，今年公司設定合約銷售目標為按年增長約 25% 至 2,900 億港元（2017 年合約銷售按年增長 10.2%，2018 年首兩月同比增加 21.5%）；2017 年末公司土地儲備面積大幅增加至 8,278 萬平方米，將有利於 2018 年土地購買成本維持低位，加上未來 3 年公司計劃利用 90% 資源來進行住宅項目開發（利潤率最高、周轉最快），將驅動公司淨利潤率水平繼續保持行業領先。另外，公司表示今年派息率將大於 20%，並且未來將持續提高至 30% 水平。現價相當於 7.2 倍 2018 年預測市盈率及 1.0 倍 2018 年預測市賬率。

◇ H&H 國際（1112.HK）昨日召開業績發布會，公司表示在 BNC 業務部分（2017 年收入佔比 42.2%），隨著市場競爭更加激烈，2018 年收入預期增速為 15%-20%（2017 年增速 22.5%），由於原材料成本持續上升，毛利率或承壓，而 EBITDA 利潤率將略高於 20%（2017 年 20.5%）；在 ANC 業務上（2017 年收入佔比 57.8%），公司預期收入增速將略高於 20%（2017 年 27.3%），而因為產品組合持續優化，毛利率預期將不斷改善，公司考慮將繼續加大推廣投入尤其是增加明星代言，以提高產品在中國非一線城市的滲透率，EBITDA 利潤率預期將維持接近 30% 水平。現價相當於 21.1 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 中國恆大（3333.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 3,110 億元，同比增長 47.1%，而核心股東應佔溢利約為人民幣 310 億元。公司同時於昨日召開業績發布會提出「規模適度增長，注重增長質量」之口號，並訂下 2020 年總資產超過人民幣 3 萬億，合約銷售達到人民幣 8,000 億元（2017 年為人民幣 5,010 億元，2018 年目標超過人民幣 5,500 億元，亦有信心可達到人民幣 6,000 億元），淨負債率要下降至同業中低水平（2017 年為 184%，此前 2018 年目標為 100%-120%），而土地儲備將要較 2017 年底減少（2018 年購買土地開支預期為人民幣 1,300 億元）。現價相當於 6.5 倍 2018 年預測市盈率及 1.7 倍 2018 年預測市賬率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)