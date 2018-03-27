【IPO追蹤】騰訊音樂轉讓10億美元股權 最快2018年上市

2017年3月26日，《華爾街日報》援引知情人士稱，騰訊旗下數字音樂流媒體業務騰訊音樂估值飙升至250億美元。《財經》記者從消息人士處獲悉，騰訊音樂正在進行的一輪10億美元的股權轉讓，不過根據記者了解到的本次股權轉讓對價，騰訊音樂估值實際為230億美元。

上述消息人士對《財經》記者表示，騰訊音樂目前并不缺錢，這次交易主要是老股的轉讓，其認購規模要求為1億美元起。

值得注意的是，2017年12月，瑞典音樂流媒體公司Spotify Technology SA斥資9.1億歐元(11億美元)收購了騰訊音樂9%的股份，據此計算，騰訊音樂的整體估值為101.1歐元，約合123億美元。這意味着騰訊音樂的估值在將近4個月内實現了將近翻倍的增長。

一位長期從事IPO業務的人士告訴《財經》記者，在短時間内估值增長主要原因有兩個，其中一個是該公司即將有上市的計劃。對于一家公司而言，其可流通股票與不可流通股票的價格必然不同。

就在3月21日，騰訊公司總裁劉熾平在騰訊財報電話會議上表示，在可見的將來，騰訊音樂有可能是被分拆上市的候選者，其主要原因在于，其股東結構更适合分拆。一位接近騰訊音樂的人士告訴《財經》記者，騰訊音樂上市時間將在2018年。

不過，上述從事IPO業務人士稱，按照國際評估師協會給出的指引，流動性溢價能夠帶給估值增長，但估值翻倍的情況不太可能出現，因此騰訊音樂的估值翻倍并不僅僅源于即將上市的計劃。

另一種情況在于，Spotify Technology SA在3月招股書上對于騰訊音樂的估值已經不再準确。

2017年12月，SpotifyTechnology SA在宣布收購騰訊音樂9%的股份時的9.1億歐元隻是雙方協商的基準日價格。一般而言，從接觸協商的基準日到真正完成融資短則45天，長則90天，因此SpotifyTechnology SA在招股說明書上所顯示的騰訊音樂123億美元的估值，距今也已經有半年左右的時間。

上述人士表示，業績改善、投資人對騰訊音樂預期的看好，以及流動性的溢價等綜合因素導緻了騰訊音樂估值在半年左右的時間内實現了翻倍。

易觀千帆發布的《中國移動音樂市場季度監測分析2017年第1季度》數據顯示，針對4.42億移動端月活躍用戶的行為監測結果，騰訊音樂集團旗下的酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂位于前三。

截至 2016 年年底，騰訊音樂擁有 QQ 音樂、酷狗音樂、以及酷我音樂三大播放器的騰訊音樂娛樂集團(以下簡稱騰訊音娛)營業收入近50億，毛利近15億，淨利潤接近 6 億。該集團預計 2017 年全年營業收入超過 90 億，淨利潤超過 16 億。根據騰訊公司2018年財報，騰訊社交網絡收入同比增長52%，得益于音樂虛擬道具的售賣推動。

不過盡管如此，騰訊音樂也面臨着不小的挑戰。此前，獨家版權一直是騰訊音樂集團的競争壁壘，騰訊音樂娛樂與200多家唱片公司建立了版權合作，其中獨家版權戰略合作機構有30餘家。但随着2017年起，在各大平台版權實現了互相轉售，絕大多數音樂版權在各大音樂類平台都能夠被用戶所獲取，獨家版權已經難以成為平台絕對的壁壘。

在在線音樂行業進入下半場，騰訊音樂如何加強曲庫的精細化運營與會員服務成了最大的挑戰。在這條戰線上，騰訊音樂與網易雲音樂與阿裡音樂旗下蝦米音樂相比暫時沒有展現出絕對的優勢。

此外，騰訊音樂的音樂服務矩陣也遭受了外部的挑戰。騰訊音娛除了以QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂為代表的播放器業務外，還有以酷狗直播為代表的直播業務，以及以全民K歌為代表的在線K歌社區。

後兩者作為直播産品與社區産品，承載了騰訊音樂的增加用戶粘性與收入的作用。據《財經》記者了解，全民K歌産品在2017年被收錄進了騰訊集團“名品堂”，獲得産品大獎。

不過相較于外界強大的對手，全民K歌與酷狗直播這類社區型産品仍然相對弱小。以今日頭條的抖音與快手為例，根據極光大數據7月份發布的一則報告：截至2017年7月23日，抖音的安裝量是2086萬，快手的用戶數則早已超過5億;抖音日活從2017年4月份開始迅速攀升，從29萬上升到至173萬，快手的日活則一直在5000萬以上。

網易雲音樂在2018年3月同樣推出“短視頻現金激勵計劃”，未來一年將投入數千萬現金扶持優質原創視頻，全年簽約超1000位獨家創作人，原創視頻包含二次剪輯，構思創意，劇本等多種形式。

面對行業競争逐漸遠離燒錢的版權大戰，同時外部競品也在不斷進行多元化的拓展，對于騰訊音樂而言，隻有在鞏固固有優勢的同時，尋找到新的增長點，以及更有力的創新，才能在行業競争與資本市場上獲得更好的表現。

來源：財經

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