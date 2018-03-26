「助選」醜聞繼續發酵 Facebook在澳洲也出事

摘要：據澳洲媒體報導，Facebook 曾在 2016 年澳洲大選的最後幾周接觸了兩家澳洲主要政黨—自由黨和工黨，向對方推薦自定義受眾工具，用於識別搖擺選民，並向他們投放定製選舉廣告。

Facebook「數據門」事件在美國尚未平息，澳洲又傳出 Facebook 曾在該國 2016 年大選期間向主要政黨兜售數據工具。

據澳洲媒體《悉尼先驅晨報》(Sydney Morning Herald）報導，Facebook 曾在 2016 年澳洲大選的最後幾周接觸了兩家澳洲主要政黨—自由黨和工黨，向對方推薦自定義受眾 (Custom Audience) 應用下的高級匹配功能。

Facebook 的自定義受眾應用允許客戶自定義受眾名單，Facebook 會使用從客戶名單中提取的散列數據與用戶進行匹配，為客戶識別 Facebook 用戶中符合用戶自定義的目標受眾。

在選舉中，上述工具可以允許競選黨派將所收集到的選民數據，例如姓名、出生日期、電話號碼郵編和地址等，與 Facebook 用戶資料進行匹配，並向搖擺選民投放定製選舉廣告。

據澳洲媒體 Fairfax Media 報導，自由黨由於擔心向 Facebook 提供數據會違反隱私法和選舉法，拒絕了 Facebook 的推薦，而工黨據稱接受了該服務。

工黨在一份聲明中回應稱，在競選中，一系列不同的技巧和工具會被使用到。工黨也和不同的團體合作來傳遞資訊，包括 Facebook 這樣的社交平台。工黨堅稱，所有的工作符合相關法律，包括聯邦選舉法。

工黨和 Facebook 都試圖淡化此事的嚴重程度，稱自定義受眾應用被廣泛用於營銷中來定位潛在用戶。

《悉尼先驅晨報》援引一位工黨人士稱，「許多人使用這項工具。一些民間社會團體也將這個工具和它們的海量數據庫結合使用。我不認為它像人們想象的那樣險惡。」

Facebook 在一份聲明中表示，所有的政黨都同時被推薦了相同的培訓、材料和產品，至於是否使用以及如何使用這些工具則取決於每個競選團隊。

Facebook 面臨創立來的最大危機

Facebook 數據泄露事件持續發酵中。

政治數據分析公司 Cambridge Analytica 未經許可收集了超過 5000 萬 Facebook 用戶的資訊，通過分析用戶的行為模式、性格特徵、價值觀、成長經歷等數據，來有針對性地推送資訊和競選廣告，以影響選民在競選中的投票。

華爾街見聞此前提及，目前「# 刪除 Facebook」的話題在網上愈演愈烈，扎克伯格正面臨着自創建 Facebook 以來的最大危機。

上周五，美國國會正式要求 Facebook CEO 扎克伯格到眾議院能源和商業委員會作證，解釋有關 Cambridge Analytica 數據泄露事件，以及 Facebook 為保護用戶數據和隱私所採取的措施。

同時，英國的資訊委員會也向法庭申請了搜查令，獲准後進入 Cambridge Analytica 的辦公室，準備對該公司的服務器進行分析，並收集證據。

Facebook 回應稱，已收到這些請求，並正在對其進行核實。此前，扎克伯格表示如果有需要，自己將會出席國會作證。

自「數據泄露門」爆發到現在，Facebook 累跌 13.8%，市值蒸發逾 750 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』