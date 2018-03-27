美股盤中─貿易緊張緩解 道瓊一度大漲逾500點

美國股市週一中場大幅走高，自上週五的大跌走勢中強勁反彈，道瓊一度大漲逾 500 點。美國與中國的貿易緊張似乎減緩，為股市利多。

金融時報報導，中國有意購買更多美國半導體，以削減對美國的貿易順差。華爾街日報亦報導，美國與中國官員正致力讓美國更容易進入中國市場。

台北時間 23:58

道瓊工業平均指數上漲 322.99 點或 1.37% 至 23856.19。

Nasdaq 指數上漲 86.61 點或 1.23% 至 7079.28。

S&P 500 指數上漲 28.35 點或 1.08% 至 2616.61。

分析師說，投資人顯然了解，貿易戰不符合任何一方的最佳利益，因而極不可能發生。尤其，川普只是要兌現競選承諾，而中國只是做出象徵性應對措施，以安撫其民眾。

海外股市週一亦上漲。在亞洲，消息指出美國豁免南韓鋼稅，部份指數因而上漲。在歐洲，股市亦小幅上揚，投資人未在意貿易戰擔憂。

上週五，華爾街大幅收低，道瓊收盤大跌逾 400 點，創 11 月以來最低收盤水準，且落入了回檔修正領域，自一年高點大跌了 11.6%。

上週，川普總統簽署了一份行政備忘錄，將對中國進口商品 -- 達 600 億美元，課徵關稅。中國則羅列出 128 項美國產品，成為可能報復目標。