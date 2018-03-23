三大法人賣超105億元 外資大砍台灣50反1

台股今 (23) 日因美國總統川普簽署對中國進口關稅的行政命令，指數直接摜破 11000 點及月季線，終場下跌 182.51 點，以 10823.33 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 60.31 億元，外資自營商買超 1.34 億元，投信賣超 6.93 億元，自營商自行賣超 12.52 億元，自營商避險賣超 26.17 億元，合計三大法人賣超 105.93 億元。個股部分外資大力調節金融股，同時也大賣台灣 50 反 1，賣超 1.8 萬張。

期貨部分，三大法人同步偏空，外資減碼多單 151 口，淨部位多單來到 45385 口；投信加碼空單 1419 口，淨部位空單來到 32606 口；自營商加碼空單 585 口，淨部位空單來到 6437 口，合計三大法人減碼多單 2155 口，淨部位多單為 6442 口。

外資今天因應美股大跌，重新賣超台股，儘管科技股是主要受害者，但是外資卻賣超金融股為主，其中賣超前 10 名當中，就有中信金、富邦金、玉山金及國泰金，另外開發金、永豐金、合庫金、元大金、台新金、新光金、國票金等也均遭外資賣超。

電子股部分，外資對鴻海又轉為賣超，且一口氣賣超 2 萬張，創近 1 個月來單日最大賣超，台積電也同遭賣超，大立光也遭連續 2 天賣超。

ETF 部分，外資則是中止連續 4 天買超台灣 50，轉為賣超；至於台灣 50 正 2，外資則是重新買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 42700 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 20217 張，第 3 名富邦上証正 2，買超 10950 張，第 4 名大同，買超 9036 張，第 5 名聯電，買超 6005 張。6 到 10 名依序為，華邦電，買超 5714 張；至上，買超 4562 張；晶電，買超 3736 張；欣興，買超 3498 張；中石化，買超 3356 張。

外資集中市場賣超第 1 名中信金，賣超張數 34413 張，第 2 名鴻海，賣超張數 20892 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，賣超 18221 張，第 4 名富邦金，賣超 17362 張，第 5 名玉山金，賣超 13498 張。6 到 10 名依序為，中鋼，賣超 10492 張；華通，賣超 8840 張；國泰金，賣超 8648 張；緯創，賣超 8408 張；開發金，賣超 8185 張。

法人表示，外資今天雖然賣超台股，不過以賣超金額來看，其實賣壓並不大，值得注意的是，外資自營商反倒趁機加碼台股，顯示心態沒有那麼偏空，如果今天晚上美股能收斂跌幅，甚至能有效止穩，不排除下周台股就有機會反彈。