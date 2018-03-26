〈臺企銀拚數位化〉首家數位分行落腳三峽 未來拚中南部各開一間

抵擋不了數位金融趨勢，臺企銀今 (26) 日宣布首家數位分行落腳新北市三峽北大特區，臺企銀總經理施建安表示，首家數位分行開幕，也意味著臺企銀過去傳統形象的改變。針對未來數位分行開設規劃，臺企銀三峽分行經理林寶生表示，希望未來中、南部也能各自成立一家數位分行。

臺企銀董事長黃博怡表示，臺企銀首家數位分行落腳三峽北大特區，他說非常巧合的是，臺企銀董事長、總經理、副總經和協理都是台北大學的校友，能在三峽舉行第一家數位分行開業覺得非常感恩。

黃博怡說，科技日新月異，金融產業也跟著轉變，數位服務是年輕世代不可或缺的重要環節，臺企銀選擇三鶯地區在三峽落腳，希望能與年輕的企業朋友結緣，而數位分行開設只是個起點，未來會有更多元的服務、即時掌握科技發展脈絡。

施建安則表示，數位分行是臺企銀形象的改變，過去臺企銀過去給客戶傳統、老銀行的形象，這次數位分行開設也象徵形象的轉換。他也提到，此次三峽分行行舍空間配置，也導入全新的企業識別形象，加入綠色、藍色等色彩，其中綠色代表的是綠能環保，藍色則象徵數位金融服務。

臺企銀三峽分行經理林寶生指出，三峽數位分行除了原有的線上預約功能等數位金融服務外，也結合平板電腦和多媒體設備，另外也開創全台首例，結合擴增實境 (AR) 作為數位分行導覽人員。他說，三峽分行首年營運將以吸收 15 億元的新存款資金、承作 20 億元放款業務為目標。