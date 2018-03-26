兗州煤(01171-HK)盈利增3倍 2018年產能繼續爆發式增長

兗州煤(01171-HK)2017年度業績，股東應佔利潤急增3倍至73.6億元(人民幣‧下同)，主要受惠於產能提升、煤價上漲及成本控制得宜。當中產能增長達2000萬噸，售價每噸提升100元。集團副董事長李偉於3月26日業績記者會上表示，2018年集團產能繼續有爆發式增長。

他介紹，來自陝蒙基地，2018年再有逾1000萬產能投產，而澳洲新收購的聯合煤炭，亦有望為集團帶來額外1000萬噸的產能。另外，集團將控制成本，期望將每噸生產成本控制在300元。

兗州煤澳洲業務，於2017年實現扭虧為盈，實現澳洲再生，錄得淨收益11.57億元，（2016年為虧損10.89億元）。他解釋主要受惠於收購了聯合煤炭這項優質資產所致。

2017年集團實現銷售收入 526.7 億元（人民幣.下同），同比顯著增長約 58.3%。其中，煤炭業務銷售收入484.7 億元，大幅上升65.5%；股東應佔利潤 73.6 億元，更是大增逾3倍。每股收益 1.5 元，升逾三倍。末期息每股0.48元。

李偉介紹，2018年是集團增量崛起，提質增效的關鍵之年，實現商品煤銷售目標為 1.2 億噸；甲醇銷量目標為 150 萬噸。在連續兩年高強度壓減煤炭產能的基礎上，2018年中國政府計劃再壓減 1.5 億噸產能，將對煤炭價格形成有力支撐。預計2018年煤炭市場供需關係將保持基本平衡，煤炭價格總體平穩。集團將主動採取更加靈活有效的經營策略，為股東及投資者創造更多價值。

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