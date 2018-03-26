永信建設擬配發2.722元現金股利 殖利率達8.39%

上櫃建商永信建設 (5508-TW) 今 (26) 日董事會通過擬對去年盈餘配發每股 2.722 元現金股利，盈餘配發率達 89.83%，將提交 6 月 12 日召開股東會進行決議。

以永信建設今天的收盤價 32.45 元計算，該公司配發 2.722 元現金股利的殖利率為 8.39%。

永信建設去年財報營收 30.11 億元，年增 48.85%，毛利率 29.6%，年減 0.75 個百分點，稅後純益 6.59 億元，年增 51%，每股純益 3.03 元。

永信建設去年第 4 季營收 7.36 億元，毛利率 31.45%，年增 1.61 個百分點，稅後純益 1.62 億元，年減 21.9%，單季每股純益 0.74 元。

永信建設近日以 2.42 億元標下台糖釋出的高雄市鳳山區明頂段近 900 坪土地標售案，副總經理顧岳軍表示，該基地塊預計興建 4 樓住家共 34 戶，單戶總價 1800 萬元，總銷金額約 6 億元，預計 6 月動工。

永信建設在高雄市鳳山明頂段早先已購入台糖土地，規劃總戶數 65 戶透天別墅的「明頂大鎮」第 1 期，總銷金額約 11 億元，目前已完工銷售中，近日再自台糖取得土地則將規劃為「明頂大鎮」第 2 期，預計明年 6 月完工。