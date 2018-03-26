伊利(600887-CN)：造謠董事長被帶走調查的一名涉案人員已被抓捕歸案

今日有自媒體爆料稱，伊利股份(600887-CN)董事長潘剛被帶走協助調查，但伊利股份午間發布公告否認這一說法，稱市場傳言均為謠言，生産經營一切正常。而第一財經記者獨家了解到的最新消息顯示，伊利報警，而造謠事件中一名涉案人員已經被抓捕歸案。

午間伊利發布公告稱，已關注到有媒體報道“傳伊利股份董事長被帶走協助調查”等相關信息。指媒體所報道的公司相關信息不實，市場傳言均為謠言，公司生産經營一切正常，公司無應披露而未披露的重大信息。

當天伊利的股價也受到該傳言影響，從早間高點29.47元迅速下挫到午間收盤的27.05元，振幅超過8%，午後随着辟謠公告的公布，股價有所回升，但最終收跌于27.3元，下跌3.53%。

伊利公司向第一財經日報回應表示，近日，在網絡平台，公司持續發現多起針對伊利集團及公司領導人進行污蔑、诽謗等不實信息發布行為。回顧伊利集團作為乳業龍頭企業帶領行業發展的曆程中，不斷受到來自不同維度的惡意中傷及輿論攻擊。随後，伊利公司將相關情況向内蒙古自治區、呼和浩特市政府相關部門匯報後，兩級政府高度重視，并成立專項工作小組進行調查。目前已正式立案，3月19日，公安機關已依法對“造謠事件”中的一名涉案人員抓捕歸案，具體信息將于近期陸續公布。案件正在持續偵辦過程中。而對于诽謗及惡意攻擊行為，伊利將采取法律手段捍衛公司聲譽，堅決地挖出幕後黑手。

來源：第一財經

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