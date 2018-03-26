【大行報告」交銀﹕留意招行(03968-HK)理財產品規模

交銀國際指出招商銀行(600036-CN)(03968-HK)去年多賺13%，符合招行早前發出的預喜，又指出招行的資產質素正在改善，淨息差按季擴闊，有助招行的派息保持在30%水平。不過招行的財富管理產品在2017年下半年在上半年增加2%後，其規模等同於招行在2017年總資產的35%，這會觸發更高風險。

交銀指出招行的不良貸款餘額及不良貸率在去年第四季已有改善，這與招行不良貸款生速度較慢，以及就不良貸款採取較溫和的撥備。截至去年底招行的不良貸款撥備覆蓋率為262%，亦佔總貸款的4.2%，按季提高了27個百分點及0.3個百分點。隨著資產質量有改善，招行的信貸成本下降了36個基點至1.76%，更預料招行的信貸成本在今年內持續下降。

在2017年底招行的淨息差為2.43%，較2017年9月底提高了1個基點，交銀認為與招行擁有較高資產回報率及穩定的存款增長有關。不過交銀指出招行的財富管理產品規模較為龐大，或會受到監管當局採取較嚴謹監管影響，又指出若表外理財產品規模過於大，對招行會帶來資本壓力。

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