【豐銀投顧】上週告知外資未棄守 今日開低走高又應證

◆盤勢分析

正當市場都在恐慌時，上週筆者已提醒外資並未在期貨大舉減碼多單、也沒在現貨市場大幅賣超台股。因此無論期、現貨都沒有看出外資偷跑的跡象，顯見台股並沒有那麼不堪一擊。反而是本土的自營商卻在上週大賣，真正「愛台灣」的竟然是外資，說來實在諷剌。筆者上週也點明: 美國的目的並非真的開打貿易戰，而是要逼中國讓利且維護美國的智慧財產權。今天盤中果然傳出雙方願意協商的新聞，顯見筆者的看法並沒有錯誤。惟接下來仍不可掉以輕心，盤勢不會就此一帆風順下去，因為恐慌指數 VIX 仍高於去年的平均值。

筆者一直以來給過大家一個觀念，那就是要斷掉空方的趨勢，要先斷掉空方的速度，要斷掉空方的速度，就要先斷掉空方的量能。因此只要下跌時遇到量能急縮，那麼再怎麼樣來勢洶洶的空方勢都得先停一停甚至反彈。因此今天成交量萎縮成這個樣子，必然代表空方的勢力在今天遭到截斷！因此今天開盤並沒有反映上週五美股的重挫就代表事情有變化，不宜用原先的角度看盤。只要量能出現劇變、突變，往往就是變盤的時間，此一技巧提供給大家參考。

其實美中貿易戰不一定會打起來，就算真打起來也未必對台灣不利。可是我們從中美貿易戰這幾天所喊出來的內容，就會發現似乎喊話的成份居多。其實這並不難理解，畢竟川普還要競選連任，而習近平才剛確定可以一直連任。如果在這邊真的引發貿易戰，兩者都會受傷。尤其中國受的傷將會更大！那麼，才剛「登基」的習近平，還能「連任」嗎？川普還敢想下一任嗎？既然兩者都有共同的「煩惱」，就越不會擦槍走火，因此貿易戰真要開打的可能性就低了。今天期貨的大拉抬與上週的逆價差太大有關，不必做過多的聯想，預計明後天見高之後，週四、週五還有機會可佈局，請隨時注意。

豐銀投顧 李世新 分析師