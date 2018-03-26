【日盛投顧】OTC相對較強勢

◆盤勢分析

1. 台股集中市場周一開盤曾因前一天美股下跌而開低，但在 OTC 開高激勵之下，上市賣壓也相對其他亞股抗跌，終場指數上漲 16.72 點，漲幅 0.15%，收在 10840.05 點，成交金額為 1190.80 億元，相較前一交易日 3/23 的 1493 億元來得低，且低於 20 日均量 1280 億，量縮價穩，有助於籌碼沉澱。

2. 台股周一在 OTC 大漲帶動之下，集中市場指數走勢也漸走穩，但不代表馬上就會大幅跌深反彈，主要是國際股市目前尚未穩定，加上 9 日 KD 目前仍自高檔在向下交叉來到 40.75 與 57.85，因此買盤尚未穩定，然而就台股今年基本面仍佳，指數暫時在半年線附近止穩作整理，因此近日可觀察到低接買盤進場，短線不建議殺低，預期短線可先參考 3 月初低點約 10642 點附近支撐，但 3/16 極短期頸線 10933 點附近壓力也不輕，因此反彈指數空間也將有限，由於本周是 3 月底也是 Q1 季底，因此指數將面臨 K 線與法人作帳等因素而呈現出個股表現，短期在 3 月營收公布之前，不看淡台股走勢，預估極短線指數約在 10650~10950 點間，因量能未見放大，目前大盤仍持續作中期拉回整理換手動作。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 116.35 億元；外資 - 87.99 億元、投信 - 7.96 億元、自營商 - 20.4 億元。

PCB、蘋概、設備、IC 設計、機械與生技等族群買盤特別強勢

1. 電子類股:

(1)PCB 族群:

因業績獲利佳，近期此族群仍見買盤，包括 6141 柏承、8155 博智與 5439 高技等股都陸續創高，也成為此類股的指標股，短線買盤不弱，因此仍可持續追蹤觀察。

(2) 蘋概股:

儘管目前營收業績表現不佳，但先前蘋果剛公布供應鏈中，台灣在 200 家供應鏈中佔比勝過美、中、日與韓等，在 3 月營收將公布之前，市場預期此族群營收將可望逐漸走出淡季低迷期，因此包括 4943 康控 - KY、3008 大立光、3231 緯創、5457 宣德與 6456GIS-KY 等股賣壓暫減緩，由於此部分族群跟國際性連動大，因此得再觀察法人後續動作。

(3) 設備族群:

部分設備族群先前因營收表現佳，加上也有高股息殖利率支撐保護，而獲得市場買盤關注，之後包括 2404 漢唐、6196 帆宣、3563 牧德與 3402 漢科等公司近日股價相對大盤強勢，由於營收仍成長中，未來仍可持續追蹤觀察。

(4)IC 設計族群:

近期類股指標股 2454 聯發科的利多消息不少，也帶動類股族群買盤，包括 5302 太欣、6533 晶心科、8299 群聯與 3527 聚積等股近日走勢走強，因部分個股的股本不大，或有機會成為法人季底作帳的類股。

2. 非電子類股

(1) 機械族群:

因營運持續暢旺，在淡季不淡下，推升類股上攻，其中 2049 上銀 1~2 月營收持續走揚，也讓法人持續看好該公司後勢，包括 2231 為升、4551 智伸科、1536 和大與 1597 直得等股近日買盤也相對大盤抗跌，由於類股族群買盤不弱，預期即將公布的 3 月營收將可望大幅成長，後續可持續留意。

(2) 生技族群:

先前生技股買盤已升溫，而 OTC 又將於本周三針對生技業代表性公司，召開櫃買中心業績發表會，其中人工關節製造商 4129 聯合、醫療用品連鎖通路商 4175 杏一、醫美保養品牌廠 6523 達爾膚、新藥研發銷售廠 4128 中天、藥業代工廠 6472 保瑞及特色學名藥開發廠 4130 健亞等公司將參與，也因此延續此族群買盤動能，盤面中包括 4180 安成藥、4137 麗豐 - KY 與 6535 順藥等股再見攻勢，因短線為盤面主流類股之一，或有機會在季底持續成為法人作帳的重點類股。